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Ekonomi

Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi

Antalya\'da Uluslararası Turizm Kongresi

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 20 Kasım'da Antalya'da başlayacak; sektörden önemli isimler katılacak.

14.11.2024 15:18
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Antalya'da bu yıl "Kolektif Zanaat, Yeni Çağ Turizmi" temasıyla 14'ncüsü düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde dünya turizmine yön veren isimler bir araya gelecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) ev sahipliğinde, İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek kongre, 20 Kasım'da başlayacak.

Türk turizminin geliştirilmesi ve uluslararası farkındalığının arttırılması, yeni vizyon ve bakış açılarının kazandırılması hedefiyle düzenlenen kongrede, kamu, turizm sektör paydaşları, profesyoneller, yatırımcılar, akademisyenler ve finans sektör temsilcileri, her alanda turizmi değerlendirecek.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, birliklerinin 40. yılını kutladıklarını hatırlatarak kongrenin önemli isimleri ağırlayacağını söyledi.

Avrupa kaynak pazarlarında önemli role sahip olan tur operatörlerinden TUI CEO'su Sebastian Ebel'in ana konuşmacı olarak kongrede yer alacağını anlatan Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması olacak. Turizm ekonomisi ve finansı konularında ise ana sponsor olan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran sektöre bilgi verecek. Emekli Büyükelçi Ömer Önhon Türkiye'nin siyasi durumu ve dünyadaki algısıyla ilgili bilgi verecek. Group Destinia'nın CEO'su Ricardo Fernandez Flores, deneyim ve görüşlerini sektörle paylaşacak." diye konuştu.

Kovid-19 salgını dönemi dahil Resort Kongresi'ni yapabildiklerini anlatan Kavaloğlu, turizmi insana insanla hizmet etme zanaatı olarak gördükleri için kongreyi "Collective Craft, New Age Tourism, Kolektif Zanaat, Yeni Çağ Turizmi" temasıyla gerçekleştireceklerini vurguladı.

Kongreye 2 binin üzerinde katılım olacağını belirten Kavaloğlu, kurdukları sistem üzerinden canlı yayınla en az 5 bin kişiye ulaşacaklarını aktardı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kavaloğlu, havalimanı rakamları ve tur operatörlerinin uçak planlamalarına bakıldığında erken rezervasyonların iyi olduğunu kaydetti.

Kongre, 20 Kasım'da "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" temasıyla kokteyl, 21 Kasım'da açılış konuşmaları ve oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, antalya, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi - Son Dakika

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