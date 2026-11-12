Antalya'daki COP31 zirvesi sona erdi, TARSİM geçen yıl 35 milyar lira hasar ödedi

İklim zirvesi COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliğinin ilk zirvesi olan "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi" sona erdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, TSB'nin gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliği devam ediyor. Sigorta Evi'nin ilk zirvesi olan "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi" bugünkü panellerle sona ererken, etkinliğin COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi başlıklı ikinci zirvesi ise UNEP FI işbirliğinde 13-14 Kasım'da düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren Sigorta Evi'nde, iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği ile sigortacılığın bu alanlardaki rolü ele alınıyor.

"Türkiye İklim Raporu: Veri, Modelleme ve Sektörel Risk Haritası" başlıklı günün ilk panelinde, Türkiye'nin iklim risk profili, veri, modelleme ve sektörel risk haritaları üzerinden tartışıldı. Bu bağlamda ekim ayında AXA Türkiye, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerini ve geleceğe hazırlanmak için atılması gereken adımları ele alan AXA Türkiye İklim Raporu'nu yayımlamıştı.

Panelin ardından Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Türkiye Yeşil Taksonomisi Sigorta Sektörü İçin Ne Anlama Geliyor?" başlıklı bir konuşma yaptı.

"Kapsayıcı İklim Dayanıklılığı: Sağlık, Gençlik ve Toplum İçin Sigorta Çözümleri" panelinde ise iklim krizinin sıcak hava dalgaları, hava kirliliği, salgın riskleri, afet sonrası psikososyal etkiler, sağlık hizmetlerine erişim, gelir ve iş gücü kaybı ile kırılgan gruplar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Söz konusu panelden sonra Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, "Türkiye'nin Akdeniz Kıyılarında Yeni Keşifler ve İklim Değişikliğinin Kıyı ve Su Altı Kültür Mirasına Etkileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

"Geçen yılki don hadisesinde sigortası olan çiftçiler rahatsız olmadı"

Günün son oturumu, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gıda Güvenliği, Mavi Ekonomi ve Doğa Temelli Çözümler için Sigorta" başlıklı panel oldu. Panelde, iklim değişikliğinin tarım, gıda arzı, su kaynakları, denizler, kıyı altyapısı ve ekosistemler üzerindeki etkileri sigorta perspektifinden ele alındı.

Panelde konuşan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, tarımsal olayların olağan akışında risklerin bulunduğunu, son yıllarda değişen şeyin ise iklim değişikliğine bağlı olarak afetlerin frekans ve şiddetinin artması olduğunu söyledi.

Türkiye'yi çiftçilerin desteklenmesi konusunda örnek model olarak gördüklerine işaret eden Engürülü, geçen yılki don hadisesinde sigortası olan çiftçilerin rahatsız olmadığını söyledi. Engürülü, 45 günlük bekleme süresinin dolmasını beklemeden çiftçilerin zor gününde yanında olduklarını belirtti.

Engürülü, "TARSİM'in test yılı diyorum ben geçen yıla. 35 milyar liralık bir hasar ödemesi yaptık. Bu, tek başına bir olay içerisinde ödenmiş en büyük, Avrupa'da da hasar ödemesinden bir tanesi." diye konuştu.

Tower Üst Yöneticisi (CEO) Paul Johnston da tarımda parametrik sigortaların kullanımına değinerek, bunun standart bir sigorta ürünü olmadığını, önceden üzerinde anlaşılmış bir tetikleyiciye (trigger) bağlı olarak ödeme yapıldığını belirtti. Bu ürünün kullanımında bazı unsurların dikkate alınması gerektiğine işaret eden Johnston, "Üç farklı unsuru çözmeniz gerekiyor: Bu koruma üzerinde önceden anlaşmak, verilen vaadi anlaşılır kılmak ve ardından nakdi insanların eline acilen ulaştırabilecek bir teslimat sistemi kurmak. Bunları çözebilirseniz, toplulukların yeniden ayağa kalkma ihtiyaçlarını gerçekten karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

Marsh Risk Asya-Pasifik İklim ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Lideri Graeme Riddell ise sulak alanların korunması veya restorasyona yönelik projelerde risk azaltımının tek fayda olmadığına dikkati çekerek, "Karbon ve doğa açısından sağladığı faydalar da var. Bu nedenle gelir akışları oluşturmaya başlamak için bu faydaları bir araya getirebilmemiz ve onlara değer atfedebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sigortanın da önlenen kayıplar üzerinden bu gelir akışını sağlayabileceğine inanıyorum. Bizim işimiz bu." diye konuştu.

Aynı panelde söz alan DMci Strategies Baş Danışmanı David McInnes ise daha dirençli gıda sistemlerine sahip olmanın, değişen iklim koşullarına rağmen tarımsal üretim alanlarının verimliliğini korumak, hatta artırmakla ilgili olduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik de aslında böyle tanımlanmalıdır. Dolayısıyla bu, yalnızca sigortacılıkla ilgili bir mesele değil, önemli sonuçları olan ve aynı zamanda arz güvenliğini ilgilendiren bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Sigorta Şirketleri Federasyonu (CNseg) Başkanlık Özel Kalem Müdürü Gustavo Brum da dünyanın en büyük tarım ekonomilerinden biri olduklarını ve dünyayı beslemek gibi önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, "Ancak sigortacılık açısından önümüzde uzun bir yol var ve bu alanda önemli değişiklikler yaşanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta Evi'nin ikinci zirvesi yarın başlayacak

Bu arada TSB'nin Sigorta Evi kapsamında BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğiyle düzenleyeceği "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" yarın başlayacak.

Zirve, küresel sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek iklim riskleri, dayanıklılık, koruma açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir sigortacılık alanlarında geliştirilebilecek çözüm ve işbirliklerine odaklanacak.

Söz konusu zirvenin de tamamlanmasıyla Sigorta Evi programı 14 Kasım'da sona erecek.