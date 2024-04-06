Antalya'daki sıcak havalar karpuz hasadını öne çekti
Dönümden 4 ton hasadın gerçekleştiği karpuzun kilosu 23 ila 25 lira arasında değişiyor
ANTALYA - Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da, karpuz hasadına başlandı.
Serik ilçesi Dikmen Mahallesinde yetiştirilen karpuzun seradan çıkış fiyatı kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile erken başlanan karpuzların hasadına başlandı.
Ocak ayında ekilen yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu anlatan tüccar Kasım Yaşar, "Karpuz hasadımız başladı. Hasat için meyvemizin günü geldi. Paramız dışarıya gitmemesi için üreticilerimiz bu ürünü yetiştirmiş. Hasadını yaptığımız karpuzları Ankara'ya göndereceğiz. İç piyasada her yere hizmet veriyoruz. Karpuzların aroması, tadı çok güzel. Vatandaşımız, İran karpuzu yerine yerli malımız olan karpuzları tercih etsin. Türkiye'nin malı kendine yeter" dedi.
Karpuzumuzun kilogram fiyatının 23 - 25 lira arasında olduğunu aktaran Yaşar, "İlk hasadımızda 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton kırım yapacağız. Haftaya yine bu şekilde hasada devam edeceğiz. Burası yaklaşık 6 dönüm bir sera. Üreticimiz Ocak ayında üretime başlamış ve yaklaşık 3 ay sonra da hasada başlandı" şeklinde konuştu.
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Antalya'nın Serik ilçesinde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Karpuzun kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi olan Antalya'da, karpuzlar aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu belirten tüccar Kasım Yaşar, yerli malı olan karpuzların tercih edilmesini istedi.
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