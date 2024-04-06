Antalya'daki sıcak havalar karpuz hasadını öne çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'daki sıcak havalar karpuz hasadını öne çekti

Geniş Video İzle

Antalya'da, karpuz hasadına başlandı. Serik ilçesinde yetiştirilen karpuzun kilosu 23 ila 25 lira arasında değişiyor. Erken başlayan hasat için karpuzlar Ankara'ya gönderilecek. Yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna rekabet edebilecek güçte olduğu belirtiliyor.

06.04.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki sıcak havalar karpuz hasadını öne çekti

Dönümden 4 ton hasadın gerçekleştiği karpuzun kilosu 23 ila 25 lira arasında değişiyor

ANTALYA - Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da, karpuz hasadına başlandı.

Serik ilçesi Dikmen Mahallesinde yetiştirilen karpuzun seradan çıkış fiyatı kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile erken başlanan karpuzların hasadına başlandı.

Ocak ayında ekilen yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu anlatan tüccar Kasım Yaşar, "Karpuz hasadımız başladı. Hasat için meyvemizin günü geldi. Paramız dışarıya gitmemesi için üreticilerimiz bu ürünü yetiştirmiş. Hasadını yaptığımız karpuzları Ankara'ya göndereceğiz. İç piyasada her yere hizmet veriyoruz. Karpuzların aroması, tadı çok güzel. Vatandaşımız, İran karpuzu yerine yerli malımız olan karpuzları tercih etsin. Türkiye'nin malı kendine yeter" dedi.

Karpuzumuzun kilogram fiyatının 23 - 25 lira arasında olduğunu aktaran Yaşar, "İlk hasadımızda 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton kırım yapacağız. Haftaya yine bu şekilde hasada devam edeceğiz. Burası yaklaşık 6 dönüm bir sera. Üreticimiz Ocak ayında üretime başlamış ve yaklaşık 3 ay sonra da hasada başlandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki sıcak havalar karpuz hasadını öne çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Samsunlu İş Adamlarını Yatırıma Davet Etti
    13:39 Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Samsunlu İş Adamlarını Yatırıma Davet Etti

    Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaretinde konuşan Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Samsunlu iş adamlarını yatırıma davet etti. Murzioğlu ise iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

  • Kayseri'de Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi İncelemeleri
    13:36 Kayseri'de Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi İncelemeleri

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Proje, modern tesisler ve akıllı sera teknolojileriyle donatılarak Kayseri'yi seracılığın merkezi yapmayı hedefliyor.

  • Karadeniz'de Balık Sezonu Bereketli Geçti
    13:32 Karadeniz'de Balık Sezonu Bereketli Geçti

    Karadeniz, bu sezon hem balıkçının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Balıkçılar bol miktarda balık avlarken, vatandaşlar da avlanan balıkları diğer et ürünlerine göre daha ucuza tüketebildi. 15 Nisan'da yürürlüğe girecek av yasağıyla birlikte hamsi, istavrit, mezgit, barbun gibi balıkların tutulması yasaklanırken, tezgahları ise somon, alabalık, levrek, çipura ve tatlı su balıkları süsleyecek.

  • Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye'nin tohumları iki gen bankasında koruma altında
    12:03 Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye'nin tohumları iki gen bankasında koruma altında

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara ve İzmir'deki iki tohum gen bankasında Türkiye'nin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnif ve analiz edildiğini belirtti. Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası dünyanın üçüncü büyük gen bankası durumunda olup, 120 bin genetik materyali koruma altında tutuyor. Banka, Türkiye'nin tohumculuğuna katkıda bulunan akademik camianın araştırmalarına da ışık tutuyor.

  • Antalya'da Karpuz Hasadı Başladı
    11:50 Antalya'da Karpuz Hasadı Başladı

    Antalya'nın Serik ilçesinde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Karpuzun kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi olan Antalya'da, karpuzlar aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu belirten tüccar Kasım Yaşar, yerli malı olan karpuzların tercih edilmesini istedi.


13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
11:11 İran’ın İsrail veya ABD’yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:05 Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev’in ilişkisi şaşırttı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:29 Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede Önce düet yaptılar sonra halay çektiler Demet Evgar ve Taner Ölmez aynı sahnede! Önce düet yaptılar sonra halay çektiler
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 13:43:14. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'daki sıcak havalar karpuz hasadını öne çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement