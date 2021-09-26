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Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika

Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

26.09.2021 12:19
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 yıldır Kaliforniya biberi yetiştiren Ziraat Mühendisi Saide Karataş, mahsullerini haldeki tüccarlar aracılığıyla Balkan, Rusya ve ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 yıldır Kaliforniya biberi yetiştiren Ziraat Mühendisi Saide Karataş, mahsullerini haldeki tüccarlar aracılığıyla Balkan, Rusya ve ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Tane ağırlığı 250 gram olan Kaliforniya biberinin kilosu 10 ile 12 TL arasında alıcı buluyor.

Aksu ilçesinde Kaliforniya biberinin çiftçiler tarafından yıllardır yetiştirilip yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden Ziraat Mühendisi Saide Karataş, Kaliforniya biberini tonaj ve verim açısından avantajlı olmasından dolayı tercih ettiklerini söyledi. Mahsullerin satışlarının çoğunlukla yurt dışına olduğunu belirten Karataş, "Sarı ve kırmızı renkli Kaliforniya biberlerimiz mevcut seramızda. Çoğunlukla yurt dışına ihraç ediliyorlar. Yurt içinde tüketimi çok fazla değil. Biberlerin bir tanesi 230-250 gram olabiliyor" dedi.

Bu yıl Kaliforniya biber ekiminin 5 Ağustos'ta yapıldığı ve meyve tutumlarının başladığını belirten Karataş, "Ana dallar bizim için önemli. Her bitkide dört tane ana dal var ve meyvelerimizi onlardan alıyoruz. Yan filizlerin uzamasına, ortayı kapatmasına müsaade etmiyoruz budamalarla. Gördüğünüz gibi içerisindeki filizleri, ana dallar üzerindeki filizleri alıyoruz. Sadece çiçekler, meyveler ve yaprakları bırakıyoruz ve onlar da zamanla büyüyorlar. Çok sık olan yerlerde seyreltme yapıyoruz. Normalde kendi de zaten hava koşullarından, suyun çok fazla olmasında, iklim koşullarından dolayı çiçek dökebiliyor" diye konuştu.

"Kırmızı 10, sarı 12 lira"

Sıcak dönemlerde Antalya'nın Korkuteli ilçesi gibi daha serin yerlerde sera içerisinde üretim yapan çiftçilerin de olduğunu ifade eden Karataş, bu çiftçilerin hasat zamanlarının geldiğini ve mahsullerini sattıklarını söyledi. 5-6 Ağustos'ta ektikleri fidelerden aralık ayında ürün almaya başlayabileceklerini belirten Saide Karataş, Kaliforniya biberlerin haldeki fiyatlarıyla ilgili, "Kırmızı Kaliforniya biberinin kilosu halde 10 TL, sarı Kaliforniya biberinin ise 12 TL olduğunu biliyorum. Hakikaten emek çok" şeklinde konuştu.

"Türk mutfağında yerini aldı"

Kaliforniya biberinin D vitamini bakımından çok zengin olduğunu vurgulayan Karataş, "Kaliforniya biberi Türk mutfağında yerini aldı. Pazarlardaki tezgahlarda da görmeye başladım. Çok büyük oluşundan dolayı dolma yapmaya çok uygun değil fakat sote olarak tüketilebiliyor. Tatlımsı bir tadı olduğu için yemek yanında garnitür olarak da tüketilebiliyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Kaliforniya, Karataş, Antalya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'dan çıkıyor, Balkan, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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