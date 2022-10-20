Meyvede hasat masraflarını azaltmanın yolu mekanizasyondan geçiyor

Akdeniz Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Türkiye'nin 55 milyon tonluk meyve üretimiyle dünyada 4. sırada yer aldığını belirterek, "Ülkemizde artık hasat büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Mesela bir kilogram kirazın önemli bir bölümünü hasat masrafları oluşturuyor. Bu masrafları en aza indirmenin yolu da mekanizasyondan geçiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından, II. Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı düzenlendi.

"Türkiye bahçe bitkileri merkezi"

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Türkiye 55 milyon tonluk meyve üretimiyle dünyada 4. sırada yer alıyor. Bu veriye bakarak ülkemizin bir bahçe bitkileri merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Meyveciliğin en büyük sorunlarından bir tanesi iş gücü meselesi. Bugün dünyada pek çok bölgede bu nedenle meyvelerin hasat edilmeden dalında bırakılabildiğini görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırabilecek tek bir gerçek var. O da mekanizasyondur. Tabii ki tarımın her alanında mekanizasyon önemli. Ancak ülkemizde de artık hasat büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Mesela bir kilogram kirazın önemli bir bölümünü hasat masrafları oluşturuyor. Bu masrafları en aza indirmenin yolu da mekanizasyondan geçiyor. Onun için bu konuyu çok önemsiyorum" diye konuştu.

"İyi geri dönüşler aldık"

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topakçı, "İlkini 2019'da düzenlediğimiz Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı'mızın 2.'sini gerçekleştiriyor olmaktan son derece mutluyum. Pandemi dolayısıyla 2 yıl ara vermek zorunda kaldık maalesef. Aslına bakarsanız pandemi dönemi tarımsal üretimin öneminin çok daha iyi anlaşılmasına da neden oldu. Bizler de tarımsal üretimdeki verimliliği artırma, maliyetleri azaltma, çevreye ve doğaya zarar vermeden tarımın en doğru ve en verimli şekilde yapılabilmesi için çözümler üretmeye çalışıyoruz. 2019'daki çalıştaydan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu yıl da faydalı bir çalıştay olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Tarımda teknoloji kullanımı artıyor"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murad Çanakçı, "Ülkemizde son yıllarda tarım alanlarında bir azalma yaşansa da tarım alanlarında meyvecilik ve katma değerli ürünlerde büyük bir artış gösteriyor. Tabii bu durumda mekanizasyonda büyük gelişme gösteriyor. Daha önceki yıllarda tarlalarda kullanılan traktör ve tarım makinaları meyve bahçelerinde çalışmaya zorlanırken, şu anda tamamen bahçeye yönelik tarım makinaları kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte akıllı tarım ve hassas tarım teknolojileri de çok sık kullanılıyor olacak. Üstelik bu değişimler çok kısa sürelerde gerçekleşiyor ve giderek de bu değişimler hızlanacak. Tabii bu süreçlerde gerek özel sektörde gerek kamuda ve üniversitelerde çok önemli tecrübeler ortaya çıkıyor. Bizler bu çalıştay vesilesiyle bu tecrübelerin paylaşılmasını sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uzman konuşmacılar"

Alanında uzman pek çok konuşmacının katıldığı ve "İklim Değişikliği Sürecinde Bahçe Ürünlerinde Mekanizasyon Uygulamaları, Meyve Bahçelerinde İHA Kullanımı, Hassas Tarım Çözümlerinin Tarımda Kullanımı, Hasat Sonrası Sınıflama Makinelerinin Kaliteli ve Verimli Ürün Yetiştiriciliğine Katkıları, Yalova Yöresi Elma Bahçelerinde Bazı Zemin Yönetimi Konularının Meyve Kalitesine Etkisi, Elma Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Uygulamaları: Büyük Ölçekli İşletme Örneği, Tropik Meyve Türlerinde Mekanizasyon Uygulamaları, Meyve Yetiştiriciliği Mekanizasyonu Uygulamalarındaki Gelişmeler, Meyve Yetiştiriciliğinde Su-Enerji Kullanımı ve Verimlilik, Meyve Yetiştiriciliği Mekanizasyonunda Gelişmeler, Fırsatlar, Beklentiler" konularında sunumların ve panellerin gerçekleştirildiği çalıştay, gün boyu devam etti. - ANTALYA