Antalya haberleri! Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberleri! Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı

10.10.2022 11:24

Edinilen Antalya gelişmesine göre Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı Türkiye'de ilk kez kırmızı muz üretimini gerçekleştirdi Kan hücrelerini çoğaltıyor, kalp kaslarını güçlendirip, sindirim sistemini dengeliyor Uyku problemlerine ve cilt hastalıklarına faydası...

Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı

Türkiye'de ilk kez kırmızı muz üretimini gerçekleştirdi

Kan hücrelerini çoğaltıyor, kalp kaslarını güçlendirip, sindirim sistemini dengeliyor

Uyku problemlerine ve cilt hastalıklarına faydası olduğu biliniyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde başta muz olmak üzere tropikal meyve üretimi yapan girişimci Tropikal bölgelerden getirdiği kırmızı muz ağacından ilk hasadını yaptı.

Manavgat ilçesinde 150 dönüm alan üzerinde 5 yıldır muz üretimi gerçekleştiren Şevki Önce, bu yıl ilk defa serasında kırmızı muz üretimini denedi. Maldivlerden getirdiği kırmızı muz fidanını muz serasında yetiştiren Şevki Öncel, ilk ürünü almanın mutluluk ve heyecanını yaşarken, seri üretim için ar-ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2017 yılında 'Hayat Tarım ile Başlar' felsefesi ile yirmi yıllık iklimlendirme tecrübelerini tropik meyve üretimi sektörü ile birleştirdiklerini belirten Şevki Öncel, "Her zaman iyi tarım ve doğal üretim ilkelerine bağlı kalarak, bulunduğumuz Manavgat bölgesindeki seramızın temelini attık" dedi.

"Kırmızı muzun çok farklı bir lezzeti var"

Kırmızı muzun dünyanın tropik bölgelerinde ender olarak yetiştirilen ve yoğun talep gören bir ürün olduğuna dikkat çeken Öncel, "Diğer muzlardan farkı ise hem rengi hem de farklı vitaminler içerir. Kırmızı kan hücrelerini çoğaltır, bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirir, sindirim sistemini dengeler, uyku problemlerini ve cilt hastalıklarında oldukça faydası vardır. Kırmızı muzun çok farklı bir lezzeti var, herkesin denemesini isterim. Kırmızı muz ağacı diğer muz ağaçlarına göre gövde ve boy uzunluğu olarak farklı bir yapısı var ve gövdeden itibaren kırmızı renktedir. Yılda bir defa ürün verir ve sonrasında ağacı keseriz ve altından çıkan fidan ile tekrar yeşerir" dedi.

"55 tür ejder meyvesi var"

Kırmızı muz ağacını Maldivlerden getirdiğini ve Türkiye'de tescil işlemlerini başlattığını belirten Şevki Öncel "Tescili aldıktan sonra laboratuvar ortamında çoğaltarak ülkemiz çiftçilerine fidan olarak sunacağız. İlk defa 40'ın üzerinde tropik meyveyi aynı alanda ar-ge amaçlı üreten ve pazara süren tek firmayız. Şu anda hasatta olan bazı ürünlerimizin biri olan 55 tür ejder meyvesi var, bunun içerisinde farklı renkleri ve aromaları var. Kırmızı renkli meyveler vücut direncini ciddi anlamda güçlendiren kan hücrelerini çoğaltan ve kanser hücrelerini azaltan özel bitkilerdir. Yıldız meyvesi olarak bilinen Karambola'nın erik tadına yakın bir tadı var. Longan meyvesi, içi sulu ve tatlı oldukça lezzetli bir meyvedir ve bizim tesislerimizde üretilmekte. Yaklaşık 600 dönümün üzerinde tropik meyve üretimimiz var" sözlerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı Rahvan atları birincilik için yarıştı Rahvan atları birincilik için yarıştı
Kaynak: İHA

Manavgat, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya haberleri! Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
15:58 Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya haberleri! Tropik bölgelerde bile ender olarak yetiştirilen kırmızı muzun Manavgat'ta ilk hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement