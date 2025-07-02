Antalya Hallerinde Domates ve Sebze Fiyatlarında Rekor Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Hallerinde Domates ve Sebze Fiyatlarında Rekor Artış

Antalya Hallerinde Domates ve Sebze Fiyatlarında Rekor Artış
02.07.2025 11:27
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Antalya'da domates ve sebze miktar endeksi yıllık olarak rekor artış gösterdi, meyve fiyatları düştü.

Antalya hallerinde işlem gören domates, yıllık miktarda yüzde 86,89, fiyat endeksi yüzde 53,44 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 37,23, fiyat endeksi yüzde 20,42 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 29,14, fiyat endeksi yüzde 9,54 azaldı.

Antalya Ticaret Borsası, haziran ayı hal endeksi'ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2025 Haziran ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Haziran ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 20,73, sebzede yüzde 31,19 azalırken, meyvede yüzde 59,88 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 86,89, sebzede yüzde 37,23 ve meyvede ise yüzde 29,14 artış kaydetti.

Haziran ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için rekor artış, meyve için ise 10 yıllık ortalama üstünde artış olarak gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler, domates ve sebze için ortalama civarında, meyve için ise rekor azalış olarak tabloya yansıdı.

Haziran ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 53,44 artarken, fiyattaki bu yükseliş miktardaki yüzde 86.89'luk artışa rağmen gerçekleşti. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 20,42 artarken, fiyattaki bu yükseliş sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 37,23'lük artışına rağmen gerçekleşti. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 9.54 azaldı. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 29,14'lük artış, fiyat endeksi düşüşünde etkili oldu. Haziran ayında domatesin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, son 7 yıl ortalamasına yakın bir azalış olarak gerçekleşti.

Domates işlem miktar endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre (aylık) yüzde 20,73, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 21,77 azaldı. Sebze işlem miktar endeksi Haziran'da bir önceki aya göre (aylık) yüzde 31,19, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 9,61'lik azaldı. Son 7 yılın Haziran ayları dikkate alındığında, sebze miktar ve fiyat endekslerinde ortalamaya yakın bir azalış gerçekleşti. Meyve işlem miktar endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre (aylık) yüzde 59,88 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 45,91 azaldı. Son 7 yılın Haziran ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor artış ve fiyat endeksinde ise rekor düşüş olarak tabloya yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, antalya, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Hallerinde Domates ve Sebze Fiyatlarında Rekor Artış - Son Dakika

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