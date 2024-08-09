Antalya Havalimanı Temmuz Ayında 5 Milyon 630 Bin 133 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Havalimanı Temmuz Ayında 5 Milyon 630 Bin 133 Yolcuya Hizmet Verdi

Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda temmuz ayında 5 milyon 630 bin 133 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Antalya Havalimanı'nı kullanan kişi sayısı dış hatlarda 4 milyon 999 bin 633, iç hatlarda 630 bin 500'e ulaştı. Yedi aylık dönemde ise yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166, uçak trafiği ise 126 bin 567 olarak görüldü.

09.08.2024 23:26
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Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı'nda temmuz ayında 5 milyon 630 bin 133 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre temmuz ayında Antalya Havalimanı'nı kullanan kişi sayısı dış hatlarda 4 milyon 999 bin 633, iç hatlarda 630 bin 500'e ulaştı.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçaklar iç hatlarda 3 bin 956, dış hatlarda 28 bin 650 olmak üzere toplamda 32 bin 606 oldu.

Yedi aylık dönemde ise yolcu trafiği 20 milyon 204 bin 166, uçak trafiği ise 126 bin 567 olarak görüldü.

Ayrıca havalimanın yük (kargo+posta+bagaj) trafiği, temmuzda 67 bin 095 ton, 7 aylık dönemde ise 240 bin 242 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı Temmuz Ayında 5 Milyon 630 Bin 133 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

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