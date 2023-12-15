 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada

Türkiye genelinde Kasım ayında yapılan konut satışlarında Antalya, yabancılara yapılan 790 konut satışıyla birinci oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Antalya'yı İstanbul ve Mersin takip etti.

Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada
15.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:16
Abone Ol

Antalya, Kasım ayında yabancılara 790 konut satışıyla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı konut satışları istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu. Antalya'da 2023 yılı Kasım ayında 2 bin 990'u ikinci el satış olmak üzere toplam 5 bin 64 konut satıldı. Isparta'da ise bu sayı 329'u ikinci el satış olmak üzere 452, Burdur'da da 124'ü ikinci el 223 konut olarak kaydedildi.

Yabancılara Kasım ayında 2 bin 342 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Antalya, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Göztepe Devlet Hastanesi'nde çekilen köpek fotoğrafları tepki çekti
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya, Kasım Ayında Yabancılara 790 Konut Satışıyla İlk Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement