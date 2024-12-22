Antalya Nar Üretiminde Lider - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Nar Üretiminde Lider

Antalya Nar Üretiminde Lider

Antalya, Türkiye'nin nar üretiminin %21'ini karşılayarak önemli bir ihracat potansiyeli sunuyor.

22.12.2024 12:46
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ALİ KARATAÇ - Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 21'i, yaş meyve ve sebze üretiminin üssü konumundaki Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde yaklaşık 64 bin dekar alanda yetiştirilen nar, bahçelerden toplanıp paketlenerek soğuk hava depolarına yerleştiriliyor. Buradan talebe göre nar, hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor.

Türkiye'de geçen yıl üretilen 640 bin ton narın 135 bin tonunun Antalya'da yetiştirildiği belirtildi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, Antalya'nın birçok üründe olduğu gibi nar üretiminde de iddialı olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 294 bin dekar alanda nar üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun 64 bin dekarlık kısmının Antalya'da yer aldığını dile getiren Erkal, "Ülke genelinde üretilen narın yüzde 21'i Antalya'dan. Geçen yıl 64 bin dekar alanda 135 bin ton nar üretildi. Bu yıl rekolte biraz daha yüksek, 150 bin tona yakın üretimimiz var." dedi.

Erkal, narın ihracat potansiyeli yüksek ürünler arasında yer aldığını belirtti. Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 49 ülkeye nar ihraç edildiğini anlatan Erkal, "Antalya'da yaş meyve ve sebzenin yaklaşık yüzde 10'u ihraç edilirken, narda bu oran çok daha yüksek. Yaklaşık yüzde 25'ini ihraç ediyoruz. Geçen yıl 35 bin ton nar ihraç ettik, bu yıl 38 bin ton civarında bir rakam bekleniyor." diye konuştu.

Nar bahçelerinde zararlı böceklere karşı yararlı böcekler salındı

Bir yandan üretimi artırdıklarını diğer yandan da sağlıklı üretim yaptıklarını belirten Erkal, bu yıl kalıntıyla mücadele eylem planını hayata geçirdiklerini söyledi.

Üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekleyici çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erkal, "7 ilçemizde 261 dekar alanda 197 bin parazitoit ve 75 bin 250 predatör yani yararlı böcek saldık. Bu böcekler kimyasal mücadeleye gerek kalmadan zararlılarla mücadele etti. İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir kimyasal kullanmadan üretilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Erkal, bunda da başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da bu yıl nar üreticisinin yüzünün güldüğünü belirtti.

Antalya'nın nar üretiminde ülke genelinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Sarıçobanoğlu, geçen yıla göre bu yıl narda rekoltenin yüksek olduğunu kaydetti.

Hasat döneminde toplanan narların özenle paketlenip, soğuk hava depolarına yerleştirildiğini anlatan Sarıçobanoğlu, soğuk hava depolarından hem iç pazara hem de yurt dışına nar gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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