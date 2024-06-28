Antalya OSB, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya OSB, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini Aldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini alan Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi oldu. Belge, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve firmalara örnek teşkil etmek amacıyla kazandırıldı. Antalya OSB, aynı zamanda TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Sera Gazı Emisyon Raporu doğrulaması ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine de sahip.

28.06.2024 11:04
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Antalya OSB, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini alan Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi oldu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi bir ilke daha imza attı. Katılımcılarına sağladığı kaliteli-kesintisiz hizmet arzını, bulunduğu bölgenin doğasını koruyarak sürdürmeyi görev edinen Antalya OSB Yönetimi, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini alan Türkiye'deki ilk organize sanayi bölgesi oldu.

Belgeyi Bakan Kacır takdim etti

Antalya OSB'nin çevre ve doğa hassasiyetini tescilleyen belge, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 22'nci Olağan Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen Belge Takdim Törenine Antalya OSB'yi temsilen katılan Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak ve Bölge Müdürü İlhan Metin, Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini Bakan Kacır, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü'den aldı.

Çevresel sürdürülebilirliğe destek

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü ile Entegre Yönetim Sistemi Çevre Komitesi Uzmanları tarafından 6 ay süren dokümantasyon ve sistem kurulum faaliyetleri neticesinde Antalya OSB'ye kazandırılan TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi ile çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve firmalara bu hususta örnek teşkil etmeyi amaçladıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Yeşil OSB uyum çalışmaları kapsamında TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Sera Gazı Emisyon Raporu doğrulaması ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmelerinin de Antalya OSB'ye kazandırıldığını hatırlattı.

Başkan Bahar'dan teşekkür ve kutlama

Antalya OSB'nin ilklerin yaşandığı örnek bir OSB olduğunu ifade eden Başkan Ali Bahar, "Çevresel değerlere ve sürdürülebilirliğe özde değer veren ve tüm hizmet süreçlerinde bu değeri önceliklendiren Bölge Müdürlüğümüz, edindiği görev doğrultusunda gerçekleştirdiği aksiyonlarla, birçok uluslararası hizmet standardında ilk belgelendirilen yapı olma vasfını taşıyor. Türk Standartları Enstitüsü'ne belgelendirme sürecinde sağlamış oldukları hizmet desteği için teşekkür ediyor, çevre duyarlılığımızın bir kez daha erk yapılarca tescillendiğini başta bölge firmalarımız olmak üzere Antalya halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya OSB, Türk Standardları Enstitüsü'nden TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini Aldı - Son Dakika

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