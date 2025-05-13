Antalya Serbest Bölgesi'nde Ticaret Hacmi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Serbest Bölgesi'nde Ticaret Hacmi Artıyor

Antalya Serbest Bölgesi\'nde Ticaret Hacmi Artıyor

Antalya Serbest Bölgesi, 2025 Nisan sonu itibarıyla ticaret hacmini %9 artırarak 396 milyon dolara ulaştı.

13.05.2025 10:26
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Antalya Serbest Bölgesi, 2025 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla ticaret hacminde önemli bir artış kaydederek bölgesel ve ulusal ekonomiye katkısını sürdürüyor. Nisan 2025 sonu itibarıyla kümülatif ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artışla 396 milyon dolara yükseldi. Nisan ayı ticaret hacmi ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 13 artış göstererek 106 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de kurulan ilk serbest bölgelerinden biri olan Antalya Serbest Bölgesi, 38 yıllık köklü bir geçmişe sahip ve üretim firmaları, yat rıhtımı ve yükleme-boşaltma rıhtımları sayesinde Türkiye'de emsali bulunmayan bir yapı oluşturuyor.

Bölgede, 26'sı yabancı sermayeli olmak üzere toplam 85 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların sektörel dağılımı 48 yat, 14 elektronik, 4 medikal, 6 makine-inşaat ve 13 diğer sektörler şeklinde. Bölgedeki toplam çalışan sayısı ortalama 8 bin kişi olup, kadın istihdam oranı ise yüzde 45 seviyesinde.

Antalya Serbest Bölgesi, 2024 yılında 547 milyon dolar yurt dışı satışı ile Türkiye genelinde 81 il arasında 29. sırada yer alarak tek başına bir ihracat üssü niteliği taşıyor. Bölgenin 2025 Nisan sonu ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 174 olarak gerçekleşirken, bu oran Türkiye genelinde yüzde 74 seviyesinde. Bölge, bu yıl Nisan ayı sonu 210 milyon dolar ihracatı ile Antalya'nın 756 milyon dolar tutarındaki toplam ihracatının (serbest bölgeler hariç) yüzde 27'si oranında ihracat yaptı.

İhracatın kilogram değeri açısından da Antalya Serbest Bölgesi, Türkiye ortalaması olan 1,5 dolar üzerinde bir performans sergiliyor. Yat sektöründe 50 dolar, elektronik sektöründe 40-1000 dolar ve medikal sektöründe 10-150 dolar aralığında değişen kilogram değerleri, katma değeri yüksek üretime işaret ediyor.

Yat sektöründe bölgesel liderlik

Antalya Serbest Bölgesi, özellikle yat sektöründe bir cazibe merkezi konumunda. İlk yatırımcının 2000 yılında geldiği ve aynı yıl 3 adet yat imalatı yapılan bölgede, bugün yıllık ortalama 86 adet yat üretimi gerçekleştiriliyor. 176 bin metre kapalı ve 35 bin metre açık alanın yanı sıra, 2 bin ton kapasiteli Ship-Lift, 560 ton kapasiteli Travel-Lift ve 284 metre uzunluğunda yat bağlama rıhtımı ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nin en yüksek kapasiteli yat üretim ve bakım-onarım merkezi konumunda. Türkiye'nin dünya yat imalatında İtalya ve Hollanda'nın ardından 3. sıraya yükselmesinde Antalya Serbest Bölgesi'nin katkısı büyük. Yıllık ortalama 25 teknenin bakım-onarım faaliyetleri, bölgeye önemli bir turizm desteği sağlıyor.

Yat imalatı, mobilya, dekorasyon, boya, elektrik-elektronik, otomasyon, kompozit, çelik, makine-ekipman, denizcilik ve taşıma sektörü gibi birçok alt sektörü besleyerek yüksek katma değer oluşturuyor. Antalya Serbest Bölgesi'nde üretilen yatların uluslararası prestijli ödüller kazanması, bölgeyi global pazarlarda bir referans noktası haline getirdi ve ihracatta doğrudan değer artışı sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Denizcilik, İhracat, antalya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Serbest Bölgesi'nde Ticaret Hacmi Artıyor - Son Dakika

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