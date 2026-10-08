Antalya Ticaret Borsası'nda Ali Çandır yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi - Son Dakika
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Antalya Ticaret Borsası'nda Ali Çandır yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

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Antalya Ticaret Borsası\'nda Ali Çandır yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
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Antalya Ticaret Borsası'nda 2026-2030 çalışma döneminin ikinci aşama seçimi tamamlandı; Ali Çandır yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Seçimde yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeleri belirlenirken Çandır, yönetimine duyulan güven için teşekkür etti.

Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) 2026-2030 çalışma döneminin ikinci aşaması tamamlandı. Yönetim kurulu, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerinin belirlendiği seçimde, Ali Çandır yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Antalya Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği için 3 sandık kuruldu. Meclise seçilen 19 üye, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerini belirlemek üzere oy kullandı.

Seçim sonucunda Ali Çandır ATB Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Cüneyt Doğan ve Ragıp Gök yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.

TOBB Genel Kurul delegeliğine Halil Bülbül, Selçuk Çelebi, Nuri Büyükselçuk seçilirken, ATB Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Sedat Ekici, Mustafa Çetin, Salih Kurubaş ve Halil Karakaş seçildi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, organ seçimlerinin ikinci aşamasını tamamladıklarını belirterek, yönetimine duyulan güven için teşekkür etti. Çandır, "Organ seçimlerimizin ikinci etabını da tamamladık. Üyelerimizin seçtiği meclis üyelerimiz, bugün gerçekleştirdiğimiz seçimle yönetim kurulumuza 4 yıllığına görev verdi. Bunun yanı sıra disiplin kurulumuz ve TOBB delegelerimiz de belirlendi. Bize güvenen, destek veren tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Üretimin ticaret gücünü artıracağız

Yeni dönemin daha fazla sorumluluk ve daha fazla çalışma gerektirdiğini vurgulayan Başkan Ali Çandır, "Antalya Ticaret Borsası olarak üretimin, emeğin ve ticaretin gücünü artıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Antalya'mız, tarım sektörümüz ve ülkemiz için fark oluşturan çalışmaları daha da ileri taşıyacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına, kentimizin önceliklerine ve ülkemizin ekonomik hedeflerine odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde, iş dünyamızın sesi ve çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dört yılda da daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve Antalya için daha güçlü işler ortaya koyacağız."

Kaynak: İHA
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