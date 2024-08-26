Antalya Ticaret Borsası Üyelerini İskandinav Pazarına Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası Üyelerini İskandinav Pazarına Taşıdı

Antalya Ticaret Borsası Üyelerini İskandinav Pazarına Taşıdı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), yaş meyve ve sebze ticaretini İskandinav pazarında geliştirmek için URGE projesi kapsamında üyelerini Norveç ve İsveç'e götürdü. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, alternatif pazar arayışında olduklarını belirtti.

26.08.2024 12:55
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Antalya Ticaret Borsası (ATB), yaş meyve ve sebze ticaretini İskandinav pazarında geliştirmek için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında üyelerini Norveç ve İsveç'e götürdü. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, "Ürettiğimiz ürünleri ihracata yönlendirebilmek için alternatif pazar arayışındayız" dedi.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığındaki URGE heyeti, ilk olarak Norveç'e gitti. Oslo'da Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç, Norveç Türk Ticaret Odası Başkanı Osman Ayhan'ın katılımıyla gerçekleşen B2B toplantısına katılan ATB heyeti, ithalatçı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Oslo Ticaret Müşaviri Ceren Fırat, Norveç ticaret sistemi hakkında heyete sunum yaptı.

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracat potansiyeli hakkında bilgi verildi

ATB heyeti daha sonra İsveç pazarında işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere burada sebze meyve ithalatçısı ve toptancısı firmalarla temaslarda bulundu. Heyet, İskandinav coğrafyası sebze meyve taşımacılığında lojistik üs olan Helsinborgh kentinde, İsveç ve Danimarkalı iş insanlarıyla B2B görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıda ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracat potansiyeliyle ilgili bilgi verirken, İsveç Güney Bölgesi Ticaret Odası Başkanı Stefan Mühher, Güney İsveç'in yaş sebze meyve ticareti ve lojistik sistemiyle ilgili sunum yaptı.

Heyet daha sonra Malmö kentinde Svensk Cater firmasını ziyaret etti. Sonrasında Coop Market Malmö ve Lucu Food Market Malmö'de fiyat araştırması yapan heyet üyeleri, Helsinborgh Limanı'nda liman yetkili Mark Weden' dan yaş sebze meyve konteynır taşımacılığı, Esse Lojistik firmasından da İsveç lojistik şartları hakkında bilgi alındı. URGE heyeti, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen B2B Toplantısına da katıldı. Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in katılımıyla yapılan toplantıda İsveçli firmalarla ticari işbirliği imkanları konuşuldu. Toplantıda Stockholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek, İsveç yaş sebze meyve sektörü ve ticaretini tanıtan sunum yaptı.

"Alternatif pazar arayışındayız"

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, İskandinav pazarında çok verimli toplantı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Borsamız gerek yurt içi gerekse yurt dışında üyelerimizin ticaretini geliştirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ürettiğimiz ürünleri ihracata yönlendirebilmek için alternatif pazar arayışındayız. Hedefimiz daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat. Üyelerimiz yeni pazarlara açılmak için Borsamızın sunduğu imkanlardan yararlansınlar " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Ticaret Borsası Üyelerini İskandinav Pazarına Taşıdı - Son Dakika

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