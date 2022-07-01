Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası arasında işbirliği - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası arasında işbirliği

01.07.2022 11:44
Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası arasında işbirliği

Irak ve Türkiye arasındaki ticaretin, Antalya'ya gelecek Iraklı turist sayısının artmasıyla daha da gelişeceğini belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Yurt dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık.

Irak ve Türkiye arasındaki ticaretin, Antalya'ya gelecek Iraklı turist sayısının artmasıyla daha da gelişeceğini belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Yurt dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık. Umuyorum Bağdat Ticaret Odası ile yapacağımız protokol her iki kent için de hayırlı olur" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri'yi konuk etti. Ziyarette Bağdat Ticaret Odası ve ATSO arasında işbirliği protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Ziyarette Antalya ve Irak arasındaki ticaretle ilgili bilgi veren Davut Çetin, "Antalya'nın 2021 yılında toplam 2 bin 429 milyar dolarlık ihracatında, Irak'a olan ihracatımız yaklaşık 25 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Aynı dönemde Irak'tan ithalatımız 581,8 bin dolar. Odamıza kayıtlı 5 bin 100 yabancı sermayeli firmanın 72 tanesi Irak sermayeli. Bu firmalar; turizm, inşaat, gayrimenkul, yiyecek içecek hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 2019 yılında Irak'tan Türkiye'ye 1 milyon 374 bin 896 kişi gelirken, Antalya'ya gelen Iraklı sayısı sadece 51 bin 952. Antalya'ya yılda 15-16 milyon turist geldiği düşünüldüğünde bu rakam çok düşük. Bu sayıların artmasıyla iki ülke arasında ticaretin de artacağına inanıyorum. Yurt dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık. Umuyorum Bağdat Ticaret Odası ile yapacağımız protokol her iki kent için de hayırlı olur" dedi.

"Antalya kadar hızlı gelişen bir şehir görmedim"

Başkan Davut Çetin, Nouri'yi Bağdat'tan bir alım heyetiyle birlikte Antalya'da önümüzdeki aylarda düzenlenecek Growtech Tarım, Otel Ekipmanları ve Food Product Gıda Fuarlarına davet etti.

Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri ise konuşmasında, Türkiye ve Irak arasında yıllık 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin gelecek yıllarda artması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bağdat Ticaret Odası'nın 1926'da kurulduğunu ve 480 bin üyesi olduğunu belirten Nouri, "Antalya'ya 6 sene önce gelmiştim. Görevim gereği dünyanın birçok yerinde bulundum, birçok şehir gördüm ama Antalya kadar hızlı gelişen bir şehir görmedim" diye konuştu.

"Kardeş Oda" protokolü imzalanacak

Bağdat'tan Antalya'ya haftada iki uçak seferi olduğunu belirten Nouri, "Odalarımız arasındaki işbirliğinin gelişmesiyle önümüzdeki dönemde Antalya'ya gelen Iraklı tatilci ve yatırımcı sayısı artacaktır" ifadesini kullandı. Nouri, Başkan Davut Çetin'i önümüzdeki 1- 10 Kasım tarihinde yapılacak Uluslararası Bağdat Fuarı'na davet ederken, iki başkan önümüzdeki günlerde "Kardeş Oda" protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine vardı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya Kızlar Sivrisi her yaş grubunun rotası oldu Antalya Kızlar Sivrisi her yaş grubunun rotası oldu ATB Başkanı Çandır: 'İhracat itici güç' ATB Başkanı Çandır: 'İhracat itici güç'
Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Bağdat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası arasında işbirliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası arasında işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement