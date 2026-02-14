Antalya Turizmi Gelir Odaklı Stratejiye Geçiyor - Son Dakika
Ekonomi

Antalya Turizmi Gelir Odaklı Stratejiye Geçiyor

14.02.2026 12:40
AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya turizminin sayıya değil, gelire odaklanacağını açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminin yeni dönem stratejisinin "sayı" değil "gelir" odaklı olduğunu belirterek, "Gecelik gelir bugün 110 dolarlara yaklaştı. Ortalama gecelik geliri 125 dolar seviyesinde olan Fransa ve İspanya'yı 5 senelik bir dönemde yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'nın yıllık yaklaşık 17 milyon turist ağırladığını ve bu rakamla artık çok üst bir seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Bundan sonraki dönemde stratejik önceliğin, mevcut turist sayısını koruyarak birim gelirleri artırmak olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, sektörün uzun yıllar "paket fiyat" odaklı bir anlayışla hareket ettiğini, son yıllarda ise kişi başı gecelik gelir kriterinin öne çıktığını ifade etti.

Elde edilen geliri artırmayı hedeflediklerini belirten Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"80'li dolarlarla başladığımız gecelik gelir bugün 110 dolarlara yaklaştı. Ortalama gecelik geliri 125 dolar seviyesinde olan Fransa ve İspanya'yı 5 senelik bir dönemde yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Sürdürülebilirlik ve gastronomi ön planda

Kavaloğlu, özellikle deneyim odaklı harcamaların gecelik geliri artırmada önemli rol oynadığına işaret ederek, gastronomiyi yalnızca bir hizmet alanı olarak değil, turizmin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin otellerde misafirlerin beğenisine sunulduğunu söyleyen Kavaloğlu, "İnsanlar damak zevkleriyle deneyimledikleri hiçbir tatilden vazgeçmiyorlar ve asla unutmuyorlar." dedi.

Antalya turizminin yeni döneminde sürdürülebilirliğin temel bir unsur haline geldiğini dile getiren Kavaloğlu, deniz, kum ve güneş odaklı modelin pandemi sürecinde güvenlik boyutuyla genişlediğini belirtti.

Bugün ise sürdürülebilirliğin vazgeçilmez hale geldiğini kaydeden Kavaloğlu, "Dijitalleşmenin hızlandığı, teknolojinin geliştiği ve yeni jenerasyonların tercihlerini belirlediği bu dönemde sürdürülebilirliği temel felsefemiz haline getirdik. Türk turizmine bu anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Turizmde ekosistem vurgusu

Kavaloğlu, turizmde en önemli konulardan birinin ekosistem olduğuna dikkati çekerek, sektörün yalnızca otellerden ibaret olmadığını söyledi.

Turizmin çok sayıda paydaşın eş zamanlı ve uyum içinde çalışmasını gerektiren bir yapı olduğuna değinen Kavaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, havalimanında karşılayan polisimizden otelde misafiri karşılayan bellboyumuza, kat hizmetlimizden aşçımıza kadar büyük bir ekosistemin parçasıyız. Ancak bu yapıya yalnızca otelcilik perspektifinden bakmamak gerekir. Transfer görevlisinden acentesine, tur operatöründen havalimanında hizmet veren yer personeline kadar tüm paydaşların aynı senkronizasyon içinde bir ekosistem olarak hareket etmesi gerekiyor."

Bu ekosistemde yaşanabilecek en küçük aksamanın tatil deneyimini olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanların tatil dönemlerinde iyi bir deneyim yaşayabilmeleri için bu sistemin eko dengesinin son derece dengeli işlemesi gerekiyor. Antalya ve Türkiye turizmi olarak bunu iyi başardığımızı düşünüyorum. Ortada bir başarı hikayesi var. Bizim amacımız da bu başarının devamlılığını sağlamak."

Kaynak: AA

