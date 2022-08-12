Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor - Son Dakika
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Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

12.08.2022 12:33
Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin, dünya tropikal meyve üretimine katkısının artmaya başladığını belirterek, "Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin, dünya tropikal meyve üretimine katkısının artmaya başladığını belirterek, "Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç." dedi.

Üreticilerle bir araya gelen Yazıcı, Alanya Toptancı Halini ziyaret ederek, Hal Dernek Başkanı Adem Kaya'dan bilgi aldı. Ardından Alanya Ziraat Odasına geçen Yazıcı, tropikal meyve bahçelerini inceledi.

Tropikal meyve üretiminde Alanya'nın önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, meyve ve sebzedeki kalitenin arttığını, ilçede üretilen ürünlerin dünyaya ihraç edildiğini vurguladı.

Yazıcı, "Ziraat Odamızdan ricamız, lütfen çiftçiye para verirken cimri davranmayın. Dünyada en çok tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kazanmasını isterim. Kazansın ki gençlerimiz tarım ve hayvancılığa yönelsin." dedi.

"Suya az ihtiyaç duyan ürün yetiştiriciliğini artırmalıyız"

Alanya'nın uygun iklim koşulları ve bereketli topraklarıyla tropikal meyve üretiminde lider olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ürün çeşitliliği artıyor, üretime yeni meyveler ekleniyor. Dünya pazarına katkımız gittikçe artmaya başladı. Alanya'da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az, bu Antalya için büyük bir kazanç. Çünkü maalesef ki artık her damla suyun hesabını yapmak zorundayız. Bu yüzden az suya ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştiriciliğini arttırmalıyız."

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Türkiye'de güvenli gıda temin etmek için çalışan bir tarım ordusu olduğunu, getirisi yüksek olan ürünleri programlar düzenleyerek çiftçiye öğrettiklerini ifade etti.

İlçede 30'un üzerinde tropikal meyve yetiştirildiğini bildiren Göktepe, "Bunun 13'ünün ekonomik pazarı var. Mango ve ejder meyvesi muzdan daha fazla kazandırıyor. Ekonomik pazarda olanları örtü altı ve örtü üstü olarak planladık. Tüm tropikal meyveleri tek bir bahçede toplama projemiz var. Böylece hem çiftçilerimize hem de vatandaşlarımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kette 6 dönüm alanda ejder meyvesi yetiştiren Hasan Peker de tropikal meyve üretiminin daha çok getiri sağladığını söyledi.

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Kaynak: AA

Antalya, Alanya, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da tropikal meyve üretimi çiftçiye kazanç sağlıyor - Son Dakika
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