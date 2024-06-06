Antalya Valisi: FTI'ın iflası Antalya turizmini olumsuz etkilemeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Valisi: FTI'ın iflası Antalya turizmini olumsuz etkilemeyecek

Antalya Valisi Hulusi Şahin, FTI'ın iflas kararının Antalya turizmine olumsuz etki yapmayacağını belirtti. Şahin, turistlerin geri dönüşlerinin planlandığını ve tedbirlerin alındığını söyledi. Ayrıca, Antalya turizminin hızlı bir şekilde boşlukları dolduracağını ve Tomas Cook döneminde yaşanan olayların bu dönemde yaşanmayacağını vurguladı.

06.06.2024 11:49
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Avrupa'nın en büyük üçüncü tur operatörü FTI'ın iflas kararının ardından Antalya turizminin olumsuz etkileneceği yönündeki yorumları değerlendiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya turizminin totaline olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun" dedi.

Almanya Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI, geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulunmuştu. Türkiye'de birçok otele turist gönderen ve iş birliklerinin yapıldığı FTI şirketinin uzun zamandır ciddi bir mali krizde olduğuna belirten yatırımcılar yaz sezonu için endişeli olduklarını belirtilmişti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da tatillerini yapan yaklaşık 18 bin turistin iflastan etkilendiğini belirterek otelcilerin mağdur olan turistlerin geri dönüşlerini planladığını söyledi. İlerleyen süreçte iptallerin olacağını ve bu konuda tedbirlerin alındığını belirten Vali Şahin, "Hiçbir sıkıntı olmadan bu turistleri bizim otelcilerimiz tatillerini yapıp geri dönüşlerini planladı. Bundan sonraki dönem için de zaten gelmemişlerdi. Dolayısıyla bir alan açıldı, rezervasyon iptalleri olacak. Bununla ilgili tedbirler alındı. Vakit var, bu daha önce yaşanan iflaslarla ilgili büyük çaplı bir etki yapacağını düşünmüyoruz" dedi.

"Herkesin içi rahat olsun"

Antalya turizminin Tomas Cook döneminde yaşanan olayların bu süreçte yaşanmasının söz konusu olmadığını ve hızlı şekilde oluşacak boşlukların doldurulacağının altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya turizmi daha tedbirli, bir sigorta mekanizması da işliyor. Dolayısıyla FTI'ın Antalya turizminin totaline olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. İlk izlenimler olumsuzdu, ama her geçen gün daha da bu konunun çözüleceği yönünde gidiyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Bir miktar kış turizmi ile ilgili şüpheler oluştu ama önümüzde ciddi bir vakit var. Bunu da bizim Antalya turizminin dinamiklerinin hızlı bir şekilde o boşlukları dolduracağını düşünüyorum. Eski yıllarda Tomas Cook'un döneminde yaşanan olayların bu dönemde yaşanması söz konusu olmayacak" ifadelerini kulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Valisi: FTI'ın iflası Antalya turizmini olumsuz etkilemeyecek - Son Dakika

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