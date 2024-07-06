Antalya'ya 6 Milyon 200 Bin Kişi Geldi, Ancak Otellerde Doluluk Yansımadı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'ya 6 Milyon 200 Bin Kişi Geldi, Ancak Otellerde Doluluk Yansımadı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya 30 Haziran tarihi itibariyle 6 milyon 200 bin kişinin geldiğini ancak bu sayının otellerdeki doluluklara yansımadığını söyledi. Saatçioğlu ayrıca, FTI'nin iflası sonrası tur operatörünün yerini kimin alacağının belirsizliğinin büyük bir soru işareti olduğunu ve Antalya Havalimanındaki gecikmelerin turizmcileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

06.07.2024 14:54
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'ya 30 Haziran tarihi itibariyle 6 milyon 200 bin kişinin geldiğini söyledi.

Başkan Saatçioğlu, 30 Haziran 2024 tarihi itibarı ile 6 Milyon 200 bin kişinin Antalya'ya geldiğini ancak bu sayının otellerdeki doluluklara yansımadığını söyledi. Bunun sebeplerini araştırdıklarını belirten Saatçioğlu, Antalya için oldukça önemi olan, düşük sezonların dostu olarak nitelendikleri FTI'nin iflası sonrası bu tur operatörünün yerini kimin alacağını bilemediklerini ve bunun da kendileri için büyük bir soru işaret olduğunu söyledi. Antalya Havalimanındaki gecikmeleri ve yoğun trafiği de değerlendiren Saatçioğlu, bu durumun turizmciyi zor durumda bıraktığını ve bir an önce de çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

"Antalya'ya 30 Haziran itibariyle 6 milyon 200 bin kişi giriş yaptı"

Saatçioğlu, "Biliyorsunuz sezon başında, ciddi bir erken rezervasyon aldık. Bu dönem, otellerin dolulukları sezonun çok daha yoğun geçecek umudu doğmuştu. Özellikle ITB Berlin Fuarı'nda ciddi bir beklenti içine girdik. Rezervasyonlarda çok güzel bir akış oldu ama bu dönem, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da bize eksi göstereceği bir rezervasyon bekliyorduk zaten. Şu anda Antalya'ya 30 Haziran itibariyle 6 Milyon 200 bin kişi girişi olmuş. Tabi bunların hepsinin turist olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı oranda doluluklarımıza yansımadı. Şunu unutmamız lazım ki, özellikle pandemiden sonra Antalya bölgesinde yaklaşık 108 bin konut satıldı. Bu konutları alanların birçoğu vatandaşlık için de başvurdu. Bu yüzden tatil amaçlı buralara geliyorlar. Onları da bir turist olarak görebiliyoruz. O yüzden bu sayılara muhtemelen yansımadı diyebiliriz. Geçen seneye göre baktığımızda yüzde 13'lük bir artış var, buda 700 bin yolcu yapar. 700 bin yolcu 350 bin oda yapıyor. Birçoğu muhtemelen hu sebepten dolayı otellerimize yansımadı diye düşünüyorum."

Saatçioğlu sözlerine şöyle devam etti: "FTI'nın son dakika sezon öncesi böyle bir durum yaşaması bizim için çok üzücü oldu. Çünkü FTI bizim için kötü gün dostu diyebiliriz. Özellikle kış aylarında çok ciddi bir şekilde Antalya bölgesine rezervasyon yağdıran bir acenteydi. Yıl içinde yaklaşık 1 milyon rezervasyondan bahsediyoruz. Tabi bu rezervasyonların başka tur operatörlerine kaydığını düşünürsek, o insanların bir kısmı Antalya'ya gelecektir. Ama bizi esas düşündüren olay, kış aylarında FTI'nin yerini kim alacak? O bizim için şu anda en büyük soru işareti. Biliyorsunuz, Thomas Cook'ta zamanında battı. Ama Thomas Cook sezon sonunda batmış olması birçok insanı çok çok zor durumda bıraktı. Bu durum otelleri hatta iflas derecesine kadar götürmüştü. FTI'nin sezon öncesi bu durumu yaşamış olması bir taraftan bizim için sevindirici, bir taraftan çok da üzücü. Çünkü olmaması gereken, Türkiye'yi seven, konsantre olmuş olan bir tur operatörü olduğu için şu anda böyle bir sıkıntı ile kaşı karşıyayız."

"Gecikmeler, yoğun trafiğin yaşanıyor olması turizmciyi çok zor durumda bırakıyor"

Satç,oğlu, Antalya Havalimanı'nında yaşanan son günlerdeki bu gecikmeler, yoğun trafiğin yaşanıyor olmasının turizmciyi çok zor durumda bıraktığını kaydederek, "Dört saatlik uçuştan sonra, misafirlerin Antalya havaalanından geçtikten sonra otellerimize gelmesi çok ciddi sıkıntı ile beraberinde getiriyor. Çünkü otele gelen misafir hemen odasını çok hızlı bir şekilde istiyor. Tahammül dereceleri çok azaldı. Bu sebepten dolayı sıkıntılı saatler yaşıyoruz. Bu tabi yurt dışındaki basında da yer alıyor. Bu da çok üzücü bir olay. Geçmişten gelen sorunun yetkililer tarafından erteleyerek çözmemeleri, bugüne kadar beklemeleri ve sezon ortasında patlak vermesi, yetkililerin yeterince konuya duyarlı olmadıklarını göstermektedir. Umarım en kısa zamanda kuledeki çalışan arkadaşların özlük haklarının olması gereken şekilde bir seviye getirilmesi çok önemli. Aksi takdirde bu şekilde devam ederse, büyük sıkıntılar yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya 6 Milyon 200 Bin Kişi Geldi, Ancak Otellerde Doluluk Yansımadı - Son Dakika

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