Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı - Son Dakika

Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olumsuzluklara rağmen turizm grafiğindeki yükseliş devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 112 bin 383 kişi olarak gerçekleşti.

"Nisan ayında 2021 yılına göre yüzde 286 artış var"

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-30 Nisan dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 yılının 1 Ocak-30 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artış kaydederek 1 milyon 112 bin 383 kişi olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 423 bin 773 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında ise artış 2021 yılının Nisan ayına göre yüzde 286 oldu.

"2020 ve 2021 yılı verileri katlandı"

Antalya'nın 2022 yılının ilk dört aylık periyodunda şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımında 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020'de 431 bin 769 kişi, 2021'de 423 bin 773 kişi ve 2022 yılında ise 1 milyon 112 bin 383 kişi olarak gerçekleşti.

"Alman ve İngiliz turistler ilk ikide"

1 Ocak-30 Nisan arası Antalya'ya en çok turist 329 bin 96 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 150 bin 944 turistle İngiltere, sonra da 143 bin 485 turistle Rusya takip etti. Dört aylık periyodda hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika oldu. - ANTALYA