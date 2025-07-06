Antep Fıstığı İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antep Fıstığı İhracatı Artıyor

Antep Fıstığı İhracatı Artıyor
06.07.2025 11:12
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Türkiye, 2023'ün ilk yarısında 79 ülkeye 113 milyon dolarlık Antep fıstığı ihraç etti.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 79 ülkeye 113 milyon 339 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 96 milyon 541 bin dolar olan Antep fıstığı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'lik bir artışla 113 milyon 339 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den İtalya'ya 40 milyon 762 bin dolarlık fıstık satıldı. Bunu 18 milyon 935 bin dolarla Almanya ve 7 milyon 428 bin dolarla Kazakistan izledi.

"Gelişmeler gerçekten sevindirici"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine, fıstık ihracatında birkaç yıldır devam eden yükselişin, 2025'in ilk yarısında da artarak devam etmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Fıstık üreticilerinin hak ettikleri değerde ürünlerini satabilmeleri için ihracat rakamlarının daha da yukarılara taşınması gerektiğini aktaran Akbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Trendimiz yükselerek devam ediyor, ivmemiz yukarıya doğru devam ediyor ama bizim üretici olarak sanayicilerimizden beklentimiz, yeni pazar alanları bulmaları. Mevcut ihracat yapmış olduğumuz ülkelerde de daha farklı ürün yelpazesini geliştirerek farklı ürünlerle hitap etmeleri ve bu ürünün dış piyasaya açılmasına öncülük etmeleridir. Gelişmeler gerçekten sevindirici, bize umut veriyor. Ama bizim hedefimiz, umudumuz daha yükseklere çıkmaktır."

Akbaş, Türkiye'de yetiştirilen fıstığın tanıtımını yapmak için Amerika Fıstık Üreticileri Birliği ile görüştüklerini belirterek, Şanlıurfa'da uluslararası fıstık sempozyumu düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye'de yetiştirilen fıstığın kalite ve aroma olarak ön plana çıktığını aktaran Akbaş, "Yeni ürünlerin piyasaya çıkması ihracatımızı hareketlendirecek, 2025 yılında inşallah 300 milyon dolarlık bir hedefi yakalamayı düşünüyoruz. Yeni ürünlerin hem iç hem de dış pazarı olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı İhracatı Artıyor - Son Dakika

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