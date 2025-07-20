Antep Fıstığı Lisanslı Deposu 2850 Ton İşlem Hacmine Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antep Fıstığı Lisanslı Deposu 2850 Ton İşlem Hacmine Ulaştı

Antep Fıstığı Lisanslı Deposu 2850 Ton İşlem Hacmine Ulaştı
20.07.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GTB Başkanı Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda 2850 ton işlem hacmiyle yeni sezona hazırız.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda 2024 yılı içinde toplam 2 bin 850 tonluk işlem hacmine ulaşıldığını belirterek, "Fıstıkta yeni hasat sezonuna teknik altyapımız, kurumsal kapasitemiz ve üreticilerimizin desteğiyle güçlü ve organize bir şekilde giriyoruz" dedi.

Akıncı, özellikle çiftçilerin lisanslı depo sistemine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarı, emeğiyle toprağa değer katan üreticilerimizin bizlere duyduğu güvenin en anlamlı göstergesidir. Onların emeği, bu sistemin temelidir. Tüm üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GTB tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hayata geçirilen Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, 2024-2025 üretim sezonu için hizmet vermeye hazır olduğunu açıklayan GTB Başkanı Akıncı, "İzinli kapasitemiz 2 bin ton olmasına rağmen, yıl içerisinde toplam işlem hacmimiz 2850 tona ulaştı. Bu rakam, hem üreticilerimizin lisanslı depoya olan güvenini hem de sistemin sağladığı avantajları açıkça ortaya koymakta" dedi.

Gaziantep ve bölge ekonomisi için stratejik öneme sahip

Antep fıstığının Gaziantep ve bölge ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna vurgulayan Akıncı, bu ürünün yaklaşık 200 bin kişiye doğrudan veya dolaylı olarak gelir kapısı sağladığını dile getirdi.

Akıncı, "Gaziantep'te üreticiden sanayiciye, tüccardan ihracatçıya kadar geniş bir kesimi ilgilendiren Antep fıstığı, sadece tarımsal bir ürün değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Bu nedenle hem verimliliğin artırılması hem de ticaretin sürdürülebilirliğinin sağlanması için lisanslı depoculuk büyük önem taşımakta" diye konuştu.

Antep fıstığı üreticilerinin uzun yıllardır modern ve güvenli bir depolama sistemine ihtiyaç duyduğunu aktaran Akıncı, GTB tarafından hayata kazandırılan lisanslı deponun bu ihtiyaca tam olarak çözüm sunduğunu söyledi.

"Ürünlerimiz artık teknolojik altyapıya sahip, sigortalı ve standartlara uygun şekilde muhafaza ediliyor. Böylece hem üretici hem de alıcı güvenli bir ticaret ortamında buluşuyor" diyen Akıncı, serbest piyasadaki fiyat dalgalanmalarının da bu sistem sayesinde dengeye kavuştuğunu vurguladı.

Çiftçilere finansman ve ticaret kolaylığı

Akıncı, lisanslı depo sistemiyle birlikte üreticilerin ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlayabildiklerini ifade ederek, "Hasat döneminde yaşanan finansman sıkıntılarına karşı, çiftçilerimiz lisanslı depo aracılığıyla ürünlerini ellerinde tutarak Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ile bankalardan kredi kullanabiliyor. Buda çiftçi açısından büyük bir mali rahatlama sağlıyor" dedi.

Akıncı ayrıca, Ziraat Bankası'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, fıstıklarını lisanslı depoya koymaları halinde 9 ay sıfır faizli kredi imkanı sunduğunu belirterek, bu uygulamanın hem üreticinin elini rahatlattığını hem de lisanslı depoculuğa olan ilgiyi daha da artırdığını söyledi.

Kaliteli üretim teşvik ediliyor

Depoya teslim edilen ürünlerin laboratuvar ortamında analiz edilerek sınıflandırıldığını belirten Akıncı, ürünlerin modern soğuk hava koşullarında bozulmadan muhafaza edildiğini ifade etti. Ürünlerin çuvallanarak depolanması sayesinde her üreticinin kendi ürününü aynı şekilde geri alabildiğini söyleyen Akıncı, "Bu sistem hem kaliteli üretimi teşvik ediyor hem de Antep fıstığı ticaretini kayıt altına alarak güvenli bir piyasa oluşmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Dört farklı ürün türü kabul ediliyor

Depoya kabul edilen ürün çeşitlerine de değinen Akıncı, "Lisanslı depomuza kuru kırmızı kabuklu, ben kavlak, boz kavlak ve meverdi kavlak olmak üzere dört farklı türde Antep fıstığı kabul edilmekte. Her bir ürün, analiz ve sınıflandırma işlemlerinin ardından modern ve güvenli koşullarda muhafazası sağlanmakta" dedi.

Akıncı, açıklamasının sonunda ise çiftçilere de açık davet de bulunarak, "Gaziantep-Nizip karayolu 11. kilometrede yer alan Antep Fıstığı Lisanslı Depo'muzu yerinde görmek isteyen tüm üreticilerimizi tesisimize bekliyoruz. Depomuz hakkında detaylı bilgiye www.gtblidas.com.tr adresinden ulaşabilir ya da 0 537 396 17 30 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ziyaret ve depolama hizmeti sonrası üreticilerimizin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Bu da doğru bir yatırım yaptığımızın en açık göstergesidir. Tüm üreticilerimize, tüccar ve sanayicilerimize teşekkür ediyor, yeni sezonun bereketli geçmesini diliyorum. Gaziantep Ticaret Borsası olarak Antep fıstığında kaliteyi, güvenli ticareti ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, Çiftçilik, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep Fıstığı Lisanslı Deposu 2850 Ton İşlem Hacmine Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

11:50
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
11:34
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Camideki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 14:06:22. #7.11#
SON DAKİKA: Antep Fıstığı Lisanslı Deposu 2850 Ton İşlem Hacmine Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.