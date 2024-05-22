Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi

Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi

Antep fıstığında bu yıl yüksek meyve tutumu olduğu için rekolte beklentisi arttı. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, rekolte tahminini kamuoyuna duyuracak.

22.05.2024 09:22
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Antep fıstığında ağaçlardaki meyve tutumu yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.

Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünlerinden Antep fıstığında "var yılı"yaşanması bekleniyor.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, fıstık bahçelerinde 60 kişilik ekiple inceleme yaparak her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tahminini kamuoyuna duyuracak.

Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, AA muhabirine, Antep fıstığının Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminin yüzde 90'ından fazlasının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapıldığını dile getiren Şahan, "Sadece Şanlıurfa ve Gaziantep, ülkemiz üretiminin yüzde 70'ini karşılamaktadır. Biz dünyada Antep fıstığı üretiminde 3'üncü sırada yer alıyoruz. Bunun yanı sıra son yıllarda çok daha kıymetli bir ürün haline gelmesi ve üretici ile çiftçinin yüzünü güldüren bir ürün olması nedeniyle Antep fıstığına olan rağbet de artmıştır. " dedi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında 2 bin ton olan Antep fıstığı üretiminin 2010'lu yılların başında 150 bin tona yaklaştığını, 2020'den sonra da 200 bin tonun üstüne çıktığını ifade eden Şahan, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin çok fazla rağbet göstermesi, yeni fidanlar dikilmesi ve yeni bahçelerin tesis edilmesiyle şu an 60 milyon olan Antep fıstığı ağaç varlığımızın yarısı kadar da Antep fıstığı fidanı dikilmiş durumda. Bu da demek oluyor ki bu ağaçların meyve vermesiyle birlikte önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde üretimimiz yüzde 50 civarında artacak."

Bu yıl "var yılı"

Antep fıstığının bir yıl ürün verip ertesi yıl da rekoltesinin azaldığını hatırlatan Şahan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl azdı çünkü yok yılını yaşadık. Buna rağmen 176 bin ton Antep fıstığı üretimimiz gerçekleşti. Bu yıl Antep fıstığında 'var yılı'. Arazi gözlemlerine baktığımızda Antep fıstığı ağaçlarında çok iyi meyve tutumu var. Bundan dolayı yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bu artışla birkaç yıl içerisinde dünya sıralamasında İran'ın önüne geçeceğimizi düşünüyorum. Belki ilerleyen yıllarda birinci sıraya da yerleşebiliriz. Rekolte bu yıl yüksek olacak gibi gözüküyor. Mart ve nisan aylarında bazı bölgelerde dolu yağışı, Antep fıstığının çiçek döneminde çok yağışın olması tozlanmanın kısıtlı olması gibi nedenlerden dolayı bazı bahçelerde sorun oldu. Halen de bu riskler mevcut. Bu riskler bittiğinde biz temmuz ayı içerisinde Antep fıstığında bölgedeki mühendis arkadaşlarla birlikte rekolte çalışması yapıp bu yıl Antep fıstığı üretimimizi belirleyeceğiz."

Şahan, bu dönemde çiftçilere düşen en önemli görevin, Antep fıstığının gübrelenmesi, beslenmesi ve bazı hastalıklara karşı ilaçlanmasıyla sulanması olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antep fıstığında yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

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