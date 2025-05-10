Anzer Balı\'nda Sahtecilik Mücadelesi

Dünyaca ünlü şifa kaynağı Anzer Balı'nda yapılan sahtecilik ile mücadele ettiklerini dile getiren Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Anzer Ballı Köy Muhtarı Remzi Güzel, "Anzer Yaylamızda üretilen bal miktarının bin katı kadar sahte 'Anzer Balı' satılmaktadır" dedi.

40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştiren Anzer Balları bir çok tüketici tarafından şifa kaynağı olarak biliniyor ve bu nedenle satın alınıyor. Kilogram fiyatı 4 bin TL'den alıcı bulan Anzer Balları sağım işlemleri tamamlanarak Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderiliyor ve olumlu sonuçla gelen ballar Rize Arıcılar Birliği'nin dolum tesislerinde 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara konularak mühürleniyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından Coğrafi İşaret Tescili vurulan ballar ardından satışa hazır hale getiriliyor. Diğer ballara nazaran rekoltesi düşük olan Anzer Balı için yurt dışından da oldukça fazla talep alıyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar ise Anzer Yaylası veya Anzer Vadisi ile alakası olmayan balları da üzerinde 'Anzer Balı, Anzer Çiçekli Köyü, Anzer Balları' ibaresi ile satıyor. İnsanların şifa umutlarını da suiistimal eden bu şahıslarla Anzer Ballı Köy Muhtarlığı ve 2 kooperatif tarafından mücadele ediliyor.

Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Anzer Ballı Köy Muhtarı Remzi Güzel de dünyaca ünlü Anzer Balı'nın markasının korunması için uğraştıklarını dile getirdi. Anzer Balı'nın taklitleri ile mücadele ettiklerini dile getirerek Güzel "İkizdere ilçesinin Anzer Vadisi'nde bulunan Ballı Köy ve Çiçekli Köy'de yıllık Anzer Balı üretimimizin, hava şartlarına bağlı olarak 3 ton ile 5 ton arasında gerçekleştiğini belirtmek istiyorum. Dünyanın en nadide balları arasında yer alan ve dünyaca meşhur olan Anzer Balımızın her yerde bol miktarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Ancak, bu kadar Anzer balı adı altında satılan balların gerçek olma ihtimali yoktur. bizim yıllık Anzer balı üretimimiz, yüzlerce arıcımızın çalışması neticesinde yıllık 5 tonu asla geçmemektedir. Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer ballarımız, kooperatiflerimiz tarafından üretilmekte ve tahlil süreçlerinin ardından, Anzer balı vasfı tespit edilen ballar doluma gönderilmektedir. Anzer ballarımız coğrafi işarete sahiptir ve bütün denetim ve kontrol Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Coğrafi tescil işareti bulunmayan hiçbir bal, Anzer Balı değildir. Coğrafi tescile sahip Anzer Balımız, coğrafi tescil işareti dışına hiçbir şekilde ambalajlanamaz, paketlenemez ve satılamaz" ifadelerini kullandı.

"Anzer Yaylamızda üretilen bal miktarının bin katı kadar sahte 'Anzer Balı' satılmaktadır"

Anzer Yaylası'nda üretilen balın hava şartlarına göre 5 tonun üzerine çıkmadığını dile getiren Güzel "Son yıllarda, yüzlerce marka ismi altında 'Anzer' ibaresi geçen ballar piyasada bol miktarda satılmaktadır. 'Anzer' ibaresi, aldatıcı bir şekilde, Anzer uzantılı ticari ve yer isimleriyle tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmaktadır. Oysa, Anzer Yaylamızda üretilen bal miktarının bin katı kadar sahte 'Anzer Balı' satılmaktadır. Bu kişilerle mücadele ederken, yasanın boşluklarından yararlandıklarını ve hileli yollarla aldatmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Yılda maksimum 5 ton üretimi olan Anzer Balımız yalnızca kooperatiflerimiz aracılığıyla satılmaktadır. Anzer Balı kooperatiflerimizin 81 ilde şubesi, temsilciliği veya bayiliği bulunmamaktadır. Bazı kooperatiflerimizin isimlerini kullanarak, temsilci, bayi veya şube olduklarını iddia eden ve coğrafi tescil işareti olmayan balları satan binlerce satış noktasının varlığını biliyoruz" dedi.

"Anzer Balımızı korumaya kararlıyız"

Sahte bal aldıklarından şüphelenen vatandaşların bulundukları illerin Tarım İl Müdürlüklerine müracaatta bulunmasını isteyen Güzel "Coğrafi tescil işareti olmayan balları satın alıp aldatıldığını anlayan vatandaşlarımızın, bulundukları yerin Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine şikayette bulunmalarını rica ediyoruz. Anzer Balımızı korumaya kararlıyız. Sahte Anzer Balı satışlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem Anzer Balımızın değerini korumak hem de vatandaşlarımızın yurt içinde ve yurt dışında kandırılmalarının önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Coğrafi İşaret Tescilli balların dışındaki balları toplayabilirler"

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 180'in üzerinde Anzer Balı'nı çağrıştıran isim hakkı alındığını ifade eden Güzel, "Şifa diye Anzer Balı alan vatandaşlarımızı maalesef dolandırıyor. Şuana kadar Türk Patent Enstitüsü'nün 180'in üzerinde Anzer Balı'nı çağrıştıran marka ismi verdiler. Burada mağdur olan Anzer Balı markamız ve üreticimizdir. Daha önemlisi kandırılan ve aldatılan tüketicimiz mağdur ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyorum. Yetkileri var, Coğrafi İşaret Tescilli balların dışındaki balları toplayabilirler. Ama maalesef Rize'de çok farklı notlarda Coğrafi İşaretli balların dışında ballar satılmakta" şeklinde konuştu. - RİZE