Apple'ın 50 Yılındaki Yenilikler

NEW CEREN GÖKKOYUN/DİLARA OKAY- ABD'li teknoloji şirketi Apple, 50 yıllık tarihinde teknoloji dünyasını şekillendiren pek çok yeniliğe imza atarken, 3,6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak küresel ligdeki ağırlığını koruyor.

Faaliyetlerine 1 Nisan 1976 tarihinde California eyaletindeki bir garajda başlayan Apple, kullanıcı deneyimi odaklı tasarımları ve yüksek teknoloji çözümleriyle küresel ölçekte en belirleyici kurumlardan biri haline geldi.

Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne ortaklığında hayata geçirilen yapı, ilk yılında "kişisel bilgisayarı yaygınlaştırma" vizyonuyla "Apple I" cihazını satışa sundu.

Takvimler 1977 yılının başını gösterdiğinde "Apple Computer" adıyla anonim şirket statüsü kazanan kurum, 1984'te tanıttığı "Macintosh" ile grafik arayüz ve fare kullanımını standartlaştırarak sektörde yeni bir sayfa açtı.

Şirket, 2001 yılında piyasaya sürdüğü "iPod" aracılığıyla müzik tüketimini dijitalleştirerek eğlence endüstrisini yeniden şekillendirdi.

Apple, 2007 yılına gelindiğinde "iPhone" modelini duyurdu ve mobil iletişimde bilgisayar kabiliyetlerini ön plana çıkararak akıllı telefon pazarının yönünü tayin etti. Donanım odaklı dönüşümünü vurgulamak amacıyla aynı yıl ismindeki "Computer" ibaresini çıkaran şirket, 2010'da "iPad" ile tablet segmentindeki ilk hamlesini yaptı.

Apple'da yönetimsel dönüşüm

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, 2011 yılında liderlik görevini Steve Jobs'tan devraldı. Cook, Apple'ın küresel pazardaki ağını ve finansal değerini önemli ölçüde ileriye taşıdı.

Şirketin Cook'un yönetiminde piyasaya sürdüğü akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi giyilebilir aksesuarlar dikkati çekerken yapay zeka ve artırılmış gerçeklik alanlarına yönelik stratejik yatırımları da ivme kazandı.

Apple'ın son on yıldaki en dikkat çekici donanım hamlesi olan "Vision Pro", 2023'te "uzamsal bilgisayar" tanımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Şubat 2024'te kullanıcılarla buluşan cihaz, 2025'te M5 çip güncellemesi ve konfor iyileştirmeleri gibi teknik güncellemeler aldı. Bu yıl ise daha hafif modeller üzerinde çalışmalar devam etti.

Yapay zeka entegrasyonu

Apple, 2024 yılından itibaren çalışmalarını "Apple Intelligence" çatısı altında topladı. Bu teknoloji, akıllı bildirim yönetimi, üretken görsel araçlar ve sistem içi otonom görev icrası gibi fonksiyonları kullanıcı deneyimine dahil etti.

Yapay zeka odaklı teknoloji yarışında rakiplerinin hamlelerini yakından takip eden şirket, dünyanın en değerli şirketleri arasında üst sıralarda kalmaya devam etti. Apple, yapay zeka yeteneklerini daha geniş bir ürün yelpazesine yayarak küresel çaptaki pazar payını sürdürmeye odaklandı.

Şirket ayrıca, bu yılki Siri revizyonlarıyla yapay zeka yarışında konumunu güçlendirme hedefini benimsedi. Apple, ticaret politikalarındaki belirsizliklerle bileşen maliyetlerindeki artış veya marj baskısı ile karşı karşıya kaldı.

Hisse performansında zaman zaman dalgalansa da şirketin bir yıl önce yaklaşık 3,3 trilyon dolar olan piyasa değeri, 3,6 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Piyasa değeri sıralamasında zirve, yarı iletken teknolojilerindeki yükselişle 4 trilyon dolara ulaşan Nvidia'ya ait oldu.

Kurulu aktif cihaz sayısı 2,5 milyarı aştı

Apple'ın son bilançosuna göre, 27 Aralık 2025'te biten üç aylık dönemde iPhone ve iPad satışları artarken Mac satışları düştü. Bu dönemde iPhone satışlarının tutarı yıllık yüzde 23 artışla 85,3 milyar dolara, iPad satışlarının tutarı da yüzde 6 artarak 8,6 milyar dolara çıktı. Mac satışları yüzde 7 azalışla 8,4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu çeyrekte iPhone satışları güçlü talep sayesinde tüm zamanların rekorunu kırarken hizmetler segmentinde de en yüksek seviyede gelir kaydedildi.

Şirketin Üst Yöneticisi Cook, 2025 sonu itibarıyla Apple'ın 2,5 milyarın üzerinde kurulu aktif cihaza ulaştığını bildirdi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan Counterpoint Research'ün 2025'e ilişkin küresel akıllı telefon sevkiyatları analizine göre, gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki güçlü talep ve iPhone 17 serisinin yüksek satışları sayesinde Apple, yüzde 20'lik pazar payıyla küresel liderliği ele geçirdi.

Güney Koreli Samsung yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer alırken Çinli Xiaomi yüzde 13'lük payla üçüncü sırada konumlandı.

Rekabet düzenlemelerinin hedefi oldu

Macintosh, iPod, iPhone ve diğer yenilikçi ürünleriyle Apple, tüketici elektroniği sektöründeki liderliğini pekiştirirken, aynı zamanda yarım asırlık tarihinin en yoğun yasal zorluklarıyla karşı karşıya kaldı.

Antitröst davaları, gizlilik tartışmaları ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili çekişmeler Apple'ın hukuki mücadelelerinin merkezine yerleşti.

Avrupa Birliğinin düzenleyici yasaları ve ABD Adalet Bakanlığı'nın girişimleri neticesinde uygulama mağazası politikalarında esnemeye giden şirket, yasal uyum süreçlerine de odaklandı.