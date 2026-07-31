Apple ve Amazon'un Geliri Yükseldi - Son Dakika
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Apple ve Amazon'un Geliri Yükseldi

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Apple'ın geliri %16,4 artarak 109,4 milyar dolara, Amazon'un net satışı ise %20 artarak 200,6 milyar dolara ulaştı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple'ın geliri haziranda sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 16,4 yükselirken, Amazon'un net satışları aynı dönemde yüzde 20 arttı.

Mali takviminde 27 Haziran'da biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 109,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 94 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,57 dolardan 2,02 dolara yükseldi.

iPhone ve Mac satışları arttı, iPad geriledi

Bu dönemde Apple'ın iPhone ve Mac satışlarında artış kaydedilirken, iPad satışlarında düşüş görüldü.

iPhone satışlarının tutarı, 27 Haziran'da biten üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 21,7 artışla 54,3 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 28,7 artarak 10,4 milyar dolara yükselirken, iPad satışları yüzde 5,9 azalışla 6,2 milyar dolara geriledi.

Amazon'un satışlarında yüzde 20'lik artış

Amazon da 2026'nın nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 200,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın aynı döneminde 167,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı, büyük oranda yapay zeka şirketi Anthropic yatırımlarından elde edilen faaliyet dışı gelirlerin etkisiyle, ikinci çeyrekte yüzde 244,9 artarak 62,6 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 18,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,68 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 5,75 dolara yükseldi.

Amazon, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 197 milyar dolar ile 202 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Şirketin bulut bilişim birimi Amazon Web Services (AWS) satışlarının ikinci çeyrekte yüzde 37 artışla 42,2 milyar dolara ulaştığı ve bunun son 18 çeyrekteki en yüksek büyüme oranı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Amazon, Apple, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple ve Amazon'un Geliri Yükseldi - Son Dakika

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