Araba Pazarında Durgunluk Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Araba Pazarında Durgunluk Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan araç pazarında vatandaşlar araçlarını satamamaktan şikayetçi. Araç fiyatlarının internete göre arttırılması ve yüksek faiz oranları piyasayı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar araçlarını satamayınca yeni araç alımı da gerçekleştiremiyor.

22.07.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araba pazarında durgun bekleyiş, 6 haftadır umutla gelse de aracını satamadı

Mehmet Özgür Batı: "Ben arabamı 6 haftadır getiriyorum ama işte kısmet ölü fiyat veriyorlar"

Eser Sarıoğlu: "Aracın fiyatını bilemiyorsun ve tahmin edemiyorsun, herkes internete bakıp fiyat biçiyor"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde her pazar günü kurulan ve 300 ila 500 aracın satışa sunulduğu araç pazarında vatandaşların durgun bekleyişi devam ediyor. 6 haftadır 200 Bin TL'lik aracını satamayan Mehmet Özgür Batı, gelen tekliflerin düşük olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da yıllardır her pazar günü kurulan araba pazarı uzun zaman sonra yeniden kurulmaya başlamıştı. Vatandaşların hiçbir ücret ödemeden gelip araçlarını satışa sundukları araba pazarı, Hataylıların ikinci araç alım ve satımında uğrak noktası oldu. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan pazarda 300 ila 500 arasında araç satışa sunuluyor. Türkiye 2. el araç piyasasının kalbinin attığı noktalardan olan pazarda her fiyata ve her bütçeye uygun araç almak mümkün fakat artan faiz oranlarının yüksek olması ve piyasadaki durgunluk nedeniyle araba piyasası olumsuz etkilemiş durumda. Araç fiyatlarının internete göre arttırılmasıysa alanı da satanı da rahatsız ediyor.

"Burada hep insandan çok araba var ama satılmıyor"

6 haftadır aracını satmak için getiren ama satamayan Mehmet Özgür Batı, "Araba piyasası baya düşmüş ve ikinci el satışları durmuş. Burada hep insandan çok araba var. Satılmıyor. Arabaları getiriyoruz hep piyasalara ölü para veriyorlar. 2003 model ABS, hidrolik direksiyon ve otomatik cam var. İsteyen varda 200 bin lira vereceğim ama satışımız yok. Her yer araba dolu ama satış yok. Artık inşallah önümüzdeki aya düzelir. Nereden baksan burada yine bir 150 araç çıkar. O da galericiler daha getirmemiş. Galerici açık olsa onlar hepsini getirse burası sığmaz zaten. Hemen hemen 1000 araç bu bölgeye sığar ama getirmiyorlar. Acil satılacaklar buraya geliyor. Ben arabamı 6 haftadır getiriyorum ama işte kısmet ölü fiyat veriyorlar. 150 bin TL veriyorlar. Benim arabamın değeri 200 bin TL ama 150 bin TL verdikleri için ben de satmıyorum" dedi.

"Aracın fiyatını bilemiyorsun, tahmin edemiyorsun ve herkes internete bakıp fiyat biçiyor"

Araç fiyatlarını herkesin bir biri üzerinden arttırdığını dile getiren Eser Sarıoğlu, "Burada 100 bin TL'den tut 1-1,5 milyona kadar araba bulunuyor. Serbest piyasa var. Herkes kafasına göre bir fiyat tutturmuş ve çok dengesiz. Aracın fiyatını bilemiyorsun ve tahmin edemiyorsun, herkes internete bakıp fiyat biçiyor. Arkadaşına sorup fiyat biçiyor. Gerçek piyasayı hiç kimse bilmiyor şu anda. Araba satan bence bir daha almıyor. Satan faize yatırıyor. Gelip alan da yok zaten. Burada son modellerini bulamıyorsunuz maalesef. Ben yüksek model bir araba arıyorum ama yok. Benim araba biraz düşük model ve satıp yükseltmek istiyorum. Satamıyorsun. İnsanlar paralarını faize yatırmış. Bankaya yatırmış faizler yüksekti. Satamayınca da biz yeni bir araç alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araba Pazarında Durgunluk Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Araba Pazarında Durgunluk Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement