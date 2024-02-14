arabam.com, ocak ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com'daki ilanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı 667 bin 952 lira olurken, 2023'ün aralık ayında gözlemlenen yüzde 2 düşüşe ek olarak ocak ayında ilanlardaki araçların fiyatları yüzde 2,6 daha düştü.
arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanların model özelinde bakıldığında ise ocakta en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Honda Civic ve Volkswagen Polo oldu.
Şirketin ilanlarında yayınlanan ikinci el arazi, SUV, pickup ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ocakta Nissan Qashqai en çok ilan verilen araç oldu. Qashqai'yi sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Chevrolet Captiva ve Nissan Juke izledi.
10 yaş üzerindeki araçların ilanı arttı
Ocakta 10 yaş ve üzerindeki araç ilanları arttı. Yüzde 28,4 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. 6-9 yaş arası otomobiller yüzde 19,5 ile ikinci sırada yer alırken, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 18,6 ile üçüncü sırada yer aldı. 16-20 yaş arası araçların ilanı yüzde17,1 ve 5 yaşa kadar olan araçların oranı yüzde 16,5 oldu.
500 bin lira ve altı araçların ilan oranı 2023 ortalamasına göre yüzde 5,2 azaldı. 500 bin 1 lira – 600 bin lira aralığındaki araçlar ilanlarda yüzde 12,9 ile yer alırken, 600 bin 1 lira – 700 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 11,4 oldu. 1 milyon lira ve üzeri araçların oranı ise yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.
Son Dakika › Ekonomi › arabam.com'da Ocak Ayında İkinci El Araç Fiyatları Düştü - Son Dakika
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