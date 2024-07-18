Araban Belediyesi Araban Ovası\'ndaki arazi yollarını onarıyor

Ekonomi

Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Araban Ovası arazi yollarındaki çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Araban Belediyesi, Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının, coğrafi işaret ve Avrupa Birliği tescilli meşhur Araban Sarımsağı ile onlarca kaliteli tarım ürününün yetiştiği Araban Ovası'ndaki arazi yollarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezindeki mahalleler ile birlikte kırsal mahallelere de aynı oranda hizmet götürmek için gayret eden Araban Belediyesi, yaz aylarında tozlanan, kış aylarında ise çamur bataklığına dönen arazi yollarını onarıyor. Ekipler, iş makineleri ve kamyonlarla kullanılamaz durumdaki arazi yollarını dolgu malzemelerle kullanılır hale getiriyor.

Özellikle kış mevsimlerinde hasat yapmak isteyen vatandaşların zorluk çekmemeleri adına yol düzenlemesi yapan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, çiftçiler ve vatandaşlardan takdir topluyor. Ekiplerin ilçenin dört bir yanında özveri ile çalıştıklarını belirten Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, "Çiftçilerimizin arazilerinde üretim yapmaları için ekim-dikim ve hasat dönemlerinde tarlalarına rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için Fen İşleri Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimizle başlattığımız çalışmalarımızda toprak arazi yollarımıza dolgu malzemeleri dökerek iş makineleri ile tasfiye ediyoruz. Arazi yollarımızın tamamını yaz ve kış mevsimlerindeki ekim-dikim ve hasat dönemlerinde çiftçilerimiz rahatlıkla kullanabileceği normal yola kavuşturana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Altun'dan Özdemir'e teşekkür

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının, coğrafi işaret ve Avrupa Birliği tescilli meşhur Araban Sarımsağı ile onlarca kaliteli tarım ürününün yetiştiği Araban Ovası arazi yollarındaki çalışmalar için Başkan Özdemir'e teşekkür etti. - GAZİANTEP