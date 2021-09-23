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Araban'da sarımsak dikimi başladı - Son Dakika

Araban'da sarımsak dikimi başladı

23.09.2021 19:47

Araban'da sarımsak dikimi başladı Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak dikimi başladı.

Araban'da sarımsak dikimi başladı

GAZİANTEP - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden olan Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak dikimi başladı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te, aromatik açıdan diğer sarımsaklardan ayrışan Araban Sarımsağının 2021-2022 yılı dikimi başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda 25 bin dönüm alanda 2021-2022 yılı sarımsak dikimine başlandığını belirterek, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Sarımsak dikim alanında çiftçileri ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban'ın Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'unu karşıladığını belirtti. Altun, "Büyüklük, diş yapısı ve kalitesiyle çok özel bir sarımsak. Coğrafi işaretini aldık. İçerisinde çinko, magnezyum gibi en önemli minareleri bulundurmaktadır. Bütün bilim dünyası son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 korona virüse karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için sarımsak yiyin diyor. Bunun için Araban sarımsağını daha çok üretip bütün dünyaya satmamız için daha çok üretmemiz gerekiyor. Araban sarımsağının şifa olduğunu bütün dünyaya göstermek için Arabanlı üreticilerimiz Araban Ovası'nın verimli topraklarında sarımsak üretim alanlarını her yıl genişleterek sürdürüyor" dedi.

Dikim ile hasat arası 5 ay sürdüğünü kaydeden Altun, "Araban sarımsağının ise 9 ay gibi süren uzun bir süre içerisinde toprakta daha uzun kalarak toprakta daha uzun süreyle besleniyor. 9 ay boyunca toprakta beslenen ve bir bebek gibi aşama aşama bakımını yaparak yetiştiriyoruz. Arabanlı sarımsak üreticilerimiz 9 ay boyunda bebek gibi bakımını yaparak emek verip özel olarak yetiştirdikleri Araban sarımsağını insan sağlığı için yurt genelindeki tüm sofralarda güvenle tüketilmesi için tüm pazarlara tüccarlar tarafından ulaştırılıyor" diye konuştu.

Arabanlı sarımsak üreticilerinden Hasan Aslan ise, "17 yıldan bu yana sarımsak üreticiliği yapıyorum. Bu yıl ilçeye bağlı Yolverek kırsal mahallesi Örencik Mevkiinde ve Araban Ovası'nın değişik Bölgelerinde yaklaşık 2 bin dönüm civarındaki alanda sarımsak dikimine başladım. Yıllardır sarımsak üreticiliği yapıyorum, Araban sarımsağını Türkiye'nin her bölgesindeki tüccarlara satıyorum. Araban sarımsağı Türkiye'nin en kaliteli sarımsağıdır. Kalitesiyle ülke genelinde ün yapmış olan Araban sarımsağının ünü ülke sınırlarını aştı Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

Araban'da sarımsak dikimi başladı
Araban'da sarımsak dikimi başladı
Araban'da sarımsak dikimi başladı
Araban'da sarımsak dikimi başladı

Ziraat Odası, Gastronomi, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araban'da sarımsak dikimi başladı - Son Dakika Ekonomi


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