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Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı - Son Dakika

Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı

23.11.2021 10:46
Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde makarnalık sert buğdayın ekimine başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde makarnalık sert buğdayın ekimine başlandı.

Normal şartlarda Araban Ovası'nda her yıl Ekim ayında gerçekleştirilmesi gereken makarnalık ve firiklik sert buğday ekimi, bu yıl mevsimin yağışsız ve kurak geçmesi ve yağışların geç gelmesi nedeniyle ekimi Kasım ayında yapılmaya başlandı. Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday ekimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayının Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası'nın verimli toprağında yetişen ve dünya genelinde ün yapmış makarnalık sert buğday yetiştiren çiftçilerimiz hasat döneminde dönüm başına 800 kilogram ve üzeri verim alıyor. Arabanlı tecrübeli çiftçilerimiz kaliteli ürün ve yüksek rekolte verim alarak Türkiye, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Geçen yıl Araban Ovası'nda 120 bin dönüm civarında alanda yetiştirilen makarnalık sert buğday üretiminde bu yıl gübre ve mazot gibi girdilerin yükselmesi nedeniyle 20 bin dönüm eksik ekimi ile 100 bin dönüm civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Çiftçilerimizden bazıları bu yıl buğday üretiminde gübre fiyatlarının artışıyla gübre kullanılmadan ekimi yapılarak yetişen nohut ekimine yöneldi" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı
Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı
Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı
Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araban Ovası'nda makarnalık buğday ekimine başlandı - Son Dakika Ekonomi


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