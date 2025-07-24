Araç sahipleri dikkat! Bu gece akaryakıta zam geliyor

LPG'ye bu gece yarısı zam geliyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, bu kez zam haberi otogaz kullanıcılarını ilgilendiriyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına ortalama 45 kuruş zam yapılacak.

ZAM ÖNCESİ ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Bu nedenle LPG'li araç sahiplerinin depolarını daha uygun fiyattan doldurabilmeleri için sadece birkaç saatleri kaldı. Akşam saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceği tahmin ediliyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası LPG'nin litre fiyatlarının illere göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 26,06 TL → yaklaşık 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 25,46 TL → yaklaşık 25,91 TL

Ankara: 25,96 TL → yaklaşık 26,41 TL

İzmir: 25,91 TL → yaklaşık 26,36 TL

Belirtilen fiyatlar, il, ilçe ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebilir.

LPG kullanan milyonlarca sürücüyü etkileyecek bu artışla birlikte, vatandaşların bütçelerinde yeni bir yük oluşması bekleniyor.