Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor

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Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor. Buna göre LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor. LPG'deki fiyat değişimi 5 Haziran Çarşamba günü pompaya yansıyacak. Motorin zammının ise salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

03.06.2024 21:04
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Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak sık sık değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez LPG'ye indirim, motorine ise zam yapılacak.

BİRER GÜN ARAYLA POMPAYA YANSIYACAK

Sektör kaynaklarından sağlanan bilgilere göre otogaza 1 lira 8 kuruş indirim, motorine ise 12 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Yeni fiyatlar LPG'de pompaya 5 Haziran Çarşamba yansıyacak, motorinde ise zammın salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.
  • Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorin fiyatlarının Türkiye'deki satış fiyatının hesaplanmasında şu yöntem izleniyor: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Araç sahipleri dikkat! LPG\'ye indirim, motorine zam geliyor

Zam, Lpg, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hasan h. Bey: bu millete bu fiyatlar az keske litresi akaryakitin farketmeksizin 100 tl olsa.en azindan binen binmeyen belli olur. 0 4 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: bu millet hakkediyor, 0 0 Yanıtla

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