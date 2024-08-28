Araç satışında yeni düzenlemeyle dolandırıcılığın önüne geçilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Araç satışında yeni düzenlemeyle dolandırıcılığın önüne geçilecek

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Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle ikinci el araç satışında dolandırıcılığın önüne geçilecek. Yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmadan ticari faaliyet yapılamayacak ve güvenli ödeme sistemiyle mağduriyet azaltılacak.

28.08.2024 09:50
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Araç satışında yeni düzenlemeyle dolandırıcılığın önüne geçilecek

KONYA - Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin detayları hakkında bilgi veren Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Burada en büyük sorun olan son günlerde de artan noterlerdeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş olacak" dedi.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik adıyla yenilenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı satışında, 6 ay ve 6.000 kilometre sınırı ile bu araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1 Ocak 2025 tarihine kadar yapılamayacak. Yeni düzenlemeye göre, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen yetki belgesi olmadan ticari faaliyet çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapılamayacak. Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı ticari faaliyet kabul edilecek, kişi hakkında idari takip başlatılacak.

"Ruhsat bilgilerini tamamen ilana gireceği için dolandırıcıların biraz daha önüne geçilecek"

Yönetmeliğin detaylarında ilan süreciyle alakalı yenilikler hakkında bilgi veren Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Yeni yönetmeliğin içerisinde ilan süreciyle alakalı da bir düzenleme var. Bir ilan var, bu ilanı yetki belgesi olan bir galerici esnafımıza ilan attırmak istediğiniz zaman, burada E-Devlet'ten girip yetki belgesi olan firmaya yetki vererek aracınızın internet üzerinden ilana verilmesine müsaade etmiş olacaksınız. Tabii burada aslında en güzel tarafı bireysel ilan atarken bile, yani aracın resimleri ve girdiğiniz bilgiler dahilinde bir şey yazmadan ilanı sahte olarak da atabiliyorlardı. Kopyalama ilan dediğimiz, sahte ilanları yayınlayıp dolandırıcılığa yol açılıyordu. Vatandaşın ilan sayfalarına internet ortamına atabilecek ve burada girerken tamamen kendine ait olduğunu, ruhsat bilgilerini tamamen ilana gireceği için dolandırıcıların biraz daha önüne geçilmiş olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Yeni yönetmelikte güvenli ödemeyle mağduriyet azaltılacak

Otomotiv sektöründe başlatılması ön görülen güvenli ödeme sistemi sayesinde dolandırıcılığın en az seviyeye indirileceğini ifade eden Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "Yeni yönetmelikle beraber güvenli ödeme sistemi daha önce aslında mayısın ilk haftasında sadece bir günlük bir deneme süreci yaşadık. Tabii altyapısı hazır olmadığı için bu uygulama ertelendi ama Resmi Gazete'de yayınlanarak da gelecek dönemde zemini hazırlanarak Ticaret Bakanlığımızla bunun zemini oluşturularak tamamen hayatımıza girecek. Güvenli ödeme sistemi hiç tanımayan 2 tane bireysel vatandaşın aracı internet ortamında bulup sonrasında pazarlık neticesinde bir araya gelip noterde satış işlemiyle yürüyen bir süreç. Burada en büyük sorun olan son günlerde de artan noterlerdeki para mağduriyetlerinin önüne geçilmiş olacak" şeklinde konuştu.

Yetki belgesi olmayan kişi ilan veremeyecek

İnternet üzerinden şahısların kendi aracını satmasıyla otomotiv sektöründeki fiyat oranlarının arttığına dikkat çeken Başkan Acıbadem, "Pandemi sürecinde herkes kafasına göre fiyatlar yazmasından dolayı araç üzerindeki şişen balonların da önüne geçecek. Yani burada galerici diyecek ki vatandaşa 'aracınızın değeri bu fiyat, satılmasını istiyorsanız işte şu rakamdan ilanı koyduğumuz zaman satabiliriz.' Burada yasal yükümlülüğü de yetki belgesi olan galerici almış olacak. Yani diğer türlü vatandaş ya tutarsa deyip işte bazı malum sarı sayfalar, internet siteleri üzerinden bir ilan ücretsiz veriyor o ücretsiz ilanı aracının değeri de 1 milyon liraysa işte 1 milyon 100 bin olarak ilana koyuyordu. ya tutarsa mantığıyla aslında bu da enflasyonu körüklemiş oluyor. Fiyatların artmasına sebep oluyor. Burada bu işi bilen birinin refakatinde hem de sonrasında sadece alıcının ve satıcının buluşmasından sonra bu işin resmi boyutunu da takip etme noktasında firmanın dahil olması bence isabetli olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Araç satışında yeni düzenlemeyle dolandırıcılığın önüne geçilecek - Son Dakika

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