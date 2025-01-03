Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu

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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Son rakamlara göre geçen ay yüzde 12,17 fiyat artışı görülen yumurta en fazla pahalılaşan ürün olarak dikkat çekti.

03.01.2025 11:06
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Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN YUMURTA OLDU

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Aralık ayında en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurta da yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 27,78 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

TAHIL ÜRÜNLERİ İKİNCİ SIRADA

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; yumurta yüzde 12,17, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 9,88, patates yüzde 9,33, taze balık yüzde 8,33, margarin yüzde 7,84, fırın, ocak ve fırınlı ocak yüzde 7,62, diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) yüzde 7,44, çikolata ve şekerlemeler yüzde 6,90, kahve yüzde 6,52 oldu.

EN ÇOK UCUZLAYAN HAVAYOLU

En çok ucuzlayan ürünler ise havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 27,78, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 5,66, kadın ayakkabısı yüzde 4,50, çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 4,50, erkek ayakkabısı yüzde 3,82, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 2,05 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı! Fiyatı en çok artan yumurta oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Atatürk çü:
    ERDOĞAN LAGA , LUGA YAPMASIN. DERHAL İSTİFA ETSİN. VE ERKEN SEÇİM KARARI ALSIN. 38 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en çok fakirin yediği gıdalar yumurte peynir ekmek zeytin yogurt yağ en çokda bunlara zam gelmiş 32 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    135 liradan 175 liraya cikan bir yunurta. gercekte benim aldigim bizzat. farkini siz hesaplayin. 19 1 Yanıtla
  • Dürbünlü:
    Ve enflasyon 1.03 mü çıktı şöyle diyelim Allah c.c yalan bilgi veren ortalığı karıştıran kim var kim yok helak etsin olur mu razısınız dimi emeği geçenler 14 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Çalışanın, emeklinin, memurun maaşına nasıl 6 ayda bir zam yapılıyorsa, tüm tüketim mallarına da 6 aylık sabit fiyat ve 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapma kuralı getirip bunu yasalaştıracaksın. Bak enflasyon yükseliyor mu o zaman. 15 0 Yanıtla
  • Apple User:
    bundan sonra süt tozundan peynir yapıp yiyelim bunu istiyorlar 11 2 Yanıtla
  • METİN Günaydın:
    yalancısın inanamam gayı size güvenemem.... 3 2 Yanıtla
  • Aeyy6800:
    o zaman meçhul TÜİK yalandan enflasyon açıklaması yapmasın pazara markete çıksın enflasyonu buna göre belirlesin fakirin lokmasından çalmasın 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Bola:
    benim hakkım helal değildir bu düzeni hazırlayan kişilere en sevdiklerinden çıksın inşallah rabbim bildiği gibi yapsın ve en kısa zamanda erken seçim olması lazım bu hükümet bu ekonomiyi kiviramayacak eski ekonomi deki kemal Dervişoğlu nün donemine gittik ne yazikki bu da demek oluyor ki koltuk sevdası ayyuka çıktı çok yazık 3 0 Yanıtla
  • Burak Kurt:
    bu yumurtanın fiyatını hep bady bulding çiler artıyor hep 0 3 Yanıtla
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