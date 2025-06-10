Arapgir'de Üzüm Bağları Zirai Donun Kurbanı - Son Dakika
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Ekonomi

Arapgir'de Üzüm Bağları Zirai Donun Kurbanı

Arapgir\'de Üzüm Bağları Zirai Donun Kurbanı
10.06.2025 09:24
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Zirai don, Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Köhnü üzüm bağlarını vurdu; üreticiler yaprak satacak.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Arapgir ilçesinde zirai don, coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı. Üzüm üreticileri, bu yıl meyve yerine yaprak satarak zararlarını telafi etmeye çalışacak.

Nisan ayının ortalarında yaklaşık 36 ilde etkili olan zirai don Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinde biri olan Arapgir ilçesinde coğrafi işaretli üzüm bağlarını da vurdu.

İlçenin önemli tarım ürünlerinden olan kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakan coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzümün de yüzde yüzlere varan zarar olduğunu belirten üreticiler bağların yeniden yeşermesinin gelecek yıllar için umut olduğunu söyledi.

Bu yıl meyve yerine yaprakları değerlendirerek en azında masraflarını karşılamayı planladıklarını kaydeden üretici İbrahim Fırat, zirai dondan tüm bağların etkilendiğini ifade ederek, kilogramını 250 TL'den satışa sunmayı planladıkları yaprak satışı ile masraflarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Bir başka üretici Mustafa Ulusoy ise bu yıl için meyve beklentileri olmadığını yaprak satışlarına umutlarını bağladıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Arapgir'de Üzüm Bağları Zirai Donun Kurbanı - Son Dakika

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