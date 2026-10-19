Ardahan'da arıcılar 2026'da kovan başına 5 kilo bal alarak kış bakımına başladı - Son Dakika
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Ardahan'da arıcılar 2026'da kovan başına 5 kilo bal alarak kış bakımına başladı

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Ardahan\'da arıcılar 2026\'da kovan başına 5 kilo bal alarak kış bakımına başladı
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Ardahan'da arıcılar bal hasadının ardından kış bakımına başladı. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, 2026 veriminin önceki yıla göre düşük olduğunu, kovan başına ortalama 5 kilo bal alındığını ve 40 bin kovanda 200 ton bal elde edildiğini söyledi.

Ardahan'da arıcılar tamamlanan hasat ve sonbaharın gelişiyle birlikte yeni sezon için kış hazırlıklarına başladı.

İlkbahar ve yaz aylarında bal yapan arılar, havaların soğumasıyla birlikte kovanlara kapandı. Peteklerin bal sağımının tamamlanmasının ardından arılar, kovanda bırakılan bir miktar bal ile beslenerek kışı geçiriyor. Arıcılar, arıların kış dönemini rahat atlatabilmesi için ilaç takviyesinde bulunuyor.

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, sezona kuvvetli arılarla girebilmek için iyi bir sonbahar bakımı ve iyi kışlatma ile mümkün olduğunu ifade etti. Evliyaoğlu, arılarda bal hasadının yapılması, o sezonun bitmiş yeni bir sezonun başlaması anlamına geldiği, bu dönemde yapılacak her türlü bakım ve ihmal gelecek tüm bir yıla yansıyacağı, bu nedenle bal hasadından hemen sonra sonbahar bakımına başlanması gerektiği söyledi.

Evliyaoğulu, "Artık sonbahar ayındayız. Arılı kovanlarımızın bakımı, kışlık yiyeceklerinin kontrolü ve arı hastalıkları ile ilgili mücadeleye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde arıcılarımızın bir kısmı kışlatma için arılı kovanlarını Artvin iline götürecekler. Burada kışlatma yapan arıcılardan bir kısmı dışarıda karın altında bırakarak kışlatıyor. Bir kısmı ise kapalı alanlarda kışlatma yapıyor. Kış bakımları yapılan arıları kışlatmaya alacağız. ve ilkbahara en güçlü şekilde çıkmayı amaçlıyoruz. Bu yıl arı kuşu pek gözükmüyor. Geçmiş yıllarda arı kuşu çok yoğundu ve arıların başına bela olmuştu. Şu ana kadar böyle bir sorunla karşılaşılmadı ve çevreden bununla ilgili şikayetler de gelmiyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde 2027 yılına girmek nasip olur. Bol bir ürün ve sağlıklı arılarla 2027 yılının sezonuna girmeyi amaçlıyoruz. 2026 yılı verim olarak bir önceki yıla oranla çok düşüktü. Kovan başına ortalama 5 kilo bal ancak alınabildi. Elimizde 40 bin kovan var. Bu da 200 ton bal elde edildiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA
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