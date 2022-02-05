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Ardahan TSO Başkanı Demirci "Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ardahan TSO Başkanı Demirci "Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci"ni değerlendirdi Açıklaması

05.02.2022 17:01
Ardahan TSO Başkanı Demirci "Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci"ni değerlendirdi Açıklaması

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin "Bizler, ilişkilerimizin komşumuz olan Gürcistan gibi Ermenistan ile de iyi olmasını istiyoruz.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin "Bizler, ilişkilerimizin komşumuz olan Gürcistan gibi Ermenistan ile de iyi olmasını istiyoruz. Kapıların açılması, sınır ticaretinin yapılmasının kentimize can suyu olacağını düşünüyoruz." dedi.

Demirci, AA muhabirine, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağını hatırlattı.

Bu adımların bölge ve her iki ülke için birçok yönüyle olumlu olacağını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Bizler, ilişkilerimizin komşumuz olan Gürcistan gibi Ermenistan ile de iyi olmasını istiyoruz. Kapıların açılması, sınır ticaretinin yapılmasının kentimize can suyu olacağını düşünüyoruz. Başlangıçta belki tedirginlikler olabilir ancak zamanla bu normale dönecek. Çünkü coğrafyamız birçok yönüyle birbirine çok yakın. Gürcistan ve Ermenistan ile sınır komşusuyuz ve Gürcistan aracılığıyla zaten Ermenistan ile ticaret yapıyoruz. İlişkiler düzeldiğinde en azından direkt ticaret yapma imkanımız olacaktır. Bizler Ardahan olarak şimdiden bunun sevincini yaşıyoruz. Temennimiz normalleşmenin daha hızlı olması. Çünkü bu atılan adımlarla her iki ülkenin kazancı olacak."

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Ermenistan, Gürcistan, Ardahan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ardahan TSO Başkanı Demirci 'Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ardahan TSO Başkanı Demirci "Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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