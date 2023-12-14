Ardahanlı Kadın Yetiştiriciler Muğla\'da Süt İşletmelerini Gezdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından desteklenen ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Süte Değer Katan Kadınların' projesi çerçevesinde Ardahan'dan gelen kadın yetiştiriciler için Muğla'nın Fethiye ve Milas ilçelerindeki süt işletmelerine teknik gezi düzenledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı program İl Müdürü ziyareti ile başladı. İl Müdürü Muhammed Sevinç ile birlikte şube müdürleri ve personeller tarafından karşılanan kadın yetiştiriciler Muğla tarımı ve kadın üreticiler ile ilgili proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardahan'lı kadın süt üreticileri Milas ve Fethiye ilçelerinde bulunan besihane ve süt işletmelerini gezdi. Küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerinden bilgiler alan kadın üreticiler, işletmelerdeki son teknolojiyle yetiştiriciliği yerinde görme imkanı buldular. Kadın yetiştiricilere, Milas Veteriner Fakültesinde uzman hocalar tarafından bilgi verildi.

Ardahan'dan gelen kadın yetiştiriciler bilgi ve beceri anlamında çok şey öğrendiklerini, gördükleri karşısında hayvancılık hayallerinin büyüdüğünü ifade ettiler. Muğla'yı hem tarımsal üretimiyle hem de doğasıyla çok beğendiklerini söyleyen kadın üreticiler, "Devletin verdiği bu güzel fırsat ve ev sahipliği için Tarım ve Orman Bakanlığına ile Muğla İl tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Burada çok önemli bilgiler edindik" dediler.

Ardahanlı kadın üreticilerden Yeşim Fatma Sarıkaya, "Muğla'ya Bakanlığımızın düzenlediği 'Süte Değer katan Kadınlar' projesi çerçevesinde geldik. Hayallerimdeki çiftliği burada gördüm. Bir sürü izlenimlerde bulundum. Eğer ileride büyük bir işletme yaparsam buranın çok şey kattığını düşünüyorum kendime" dedi.

Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Sevinç, "Ardahan'dan gelen kıymetli misafirlerimizin ilimizde bulunan entegre işletmelerin, şartları en iyi şekilde sağlanmış, modern teknolojiyi kullanan ve üretim yapan hayvancılık işletmelerimizi gelen misafirlerimize gösterme imkanı buluyoruz. Üreticilerimiz üç günlük farklı işletmelerde ziyarette bulunacaklar" dedi. - MUĞLA