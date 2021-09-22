Arguvan'da çerezlik kabak hasadına başlandı

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde çerezlik kabak hasadına başlandı. Çerezlik kabak hasadına başlanması nedeniyle program düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Nadas Alanlarında Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında ekilen kabakların hasadı için yetkililer ve üreticiler tarlada bir araya geldi.

2021 yılı içerisinde uygulanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yatırım Projesi çerçevesinde çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Nadas Alanlarında Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği" Projesiyle 4 Mayıs 2021 tarihinde tohum dağıtımı ve ekim faaliyeti gerçekleştirilen çerezlik kabakların İ il ve ilçe müdürlükleri tarafından kontrol ve takipleri yapıldı.

Hasat öncesi katılımcılara ve basına proje ile ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit "Proje ile İlimiz Arguvan İlçesine bağlı mahallelerde çerezlik kabak yetiştiriciliği yapılarak, yeni ürün çeşitleri ile üreticiler buluşturuldu. İl ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, bölgede boş bırakılarak atıl durumda bulundurulan veya nadasa bırakılan arazilerde çerezlik kabak yetiştiriciliği ile üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesi, tekniğine uygun üretim modeli ve tarımsal mekanizasyon ile girdi maliyetlerinin azaltılıp, karlılık artışının sağlanması ve ilimiz tüketici taleplerinin yerelde sağlanması hedeflenmiştir" ifadelerini kullandı.

Macit, çiftçilerin gelirlerini arttırmak için alternatif ürün diktirmeye devam edeceklerini belirterek, "Arguvan İlçemiz geniş ve susuz tarım arazilerine sahiptir. İlçede tarlayı nadasa bırakma kültürü çok yaygın, arazi bir yıl ekiliyor, bir yıl boş bırakılıyor. Arazilerin boş kalmaması için Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yüzde 100 desteğiyle çiftçilerimize tohumları dağıttık. Çok kurak geçmesine rağmen kabak eken çiftçilerimizin yüzü güldü. Çiftçilerimiz, arazilerini nadasa bırakmaktansa, besin elementleriyle toprağı zenginleştirerek her yıl düzenli ekiliş yapabilir. Çiftçinin bir yıl tahıl ektikten sonra akabinde kabak ekmesini teşvik ederek araziden her yıl düzenli gelir elde edilmesini sağlamak istiyoruz. Gelecek yılda da projeyi bu ilçemizde uygulamaya devam ettirmeyi ve bin dönüm alanda kabak çekirdeği ekilmesini planlıyoruz. Projemizin ve hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Projeye, Arguvan İlçesi İsaköy, Dolaylı, Tarlacık, Morhamam, Eymir, Asmaca, Çavuş, Kızık, Yukarı Sürmeli ve Karahüyök Mahallelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Bilgi Sistemine Kayıtlı 16 üretici ile yaklaşık 620 dekar alanda Mayıs ayının birinci haftasında ekim yapıldı. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerince kontrol ve takipleri yapılan projede kabak bitkisinin hasadına başlanıldı.

Proje kapsamında ekimi yapılan 500 kilogram tohumluğun tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılandı. Ekim, bakım ve hasat işlemleri üreticiler tarafından karşılandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından projede kullanılmak üzere Pnömatik Ekim Mibzeri ve Kabak Hasat Makinesi temin edildi. - MALATYA