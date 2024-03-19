Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattında ulaşım 31 Mart\'a kadar ücretsiz olacak

Enerji Bakanı Bayraktar: İliç'teki çalışmalar hızla devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Bayraktar, hedeflerinin bayrama kadar kayıp madencileri bulmak olduğunu ve bu doğrultuda yoğun bir gayretin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, çevreyle ilgili tedbirlerin alındığını ve herhangi bir olumsuzluğun olmadığını vurguladı.