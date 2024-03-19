Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutköy- İstanbul Havalimanı hattında ulaşımın 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacağını bildirdi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı katılımla düzenlendi.
Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar İstanbul'da hayata geçirdikleri ve açılışını yaptıkları projeler hakkında bilgi vererek İstanbullulara verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Uraloğlu, hattın yarın sabah sefere başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 31 Mart Pazar gününe kadar ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelemelerde bulunurken açılışın ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattında ulaşım 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak - Son Dakika
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Başakşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan modern kapalı pazarlarına bir yenisini daha ekledi. Başakpazar, Pazartürk ve Kayaşehir'in ardından ilçenin dördüncü kapalı pazarı Fenertepe Sergi ve Fuar Alanı'nın açılışı törenle yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nın ticaretin yeni merkezi olacağını söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Manisa merkezinin su ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisleri'nde online arsenik ve demir cihazlarıyla anlık parametre analizleri yaparak kontrolleri sağlıyor. Ayrıca, arıtılan suyun analizleri ve klor ölçümleri de cihazlarla yapılarak tesisin 7 gün 24 saat takibi sağlanıyor. Tesisin genel işleyişi SCADA sistemiyle takip edilerek olumsuzluklara erken önlem alınıyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 arttı. Bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana ulaştı. Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri yüzde 110,2 artış gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karaman'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak İş Dünyası Toplantısı'na katıldı. Bakan Şimşek, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekçi olduğunu bildirerek, "Özbekistan'la ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesine tüm gücümüzle katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Bayraktar, hedeflerinin bayrama kadar kayıp madencileri bulmak olduğunu ve bu doğrultuda yoğun bir gayretin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, çevreyle ilgili tedbirlerin alındığını ve herhangi bir olumsuzluğun olmadığını vurguladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte gübre ve diğer malzemeler de bulundu. Şüphelilere adli işlem başlatıldı.
Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri, Konak Meydanı'nda emekli maaşlarını protesto etti. Sendika Bornova Şube Başkanı Yusuf Şenol, emeklilerin yaşam koşullarının kötüleştiğini ve derin yoksullukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Emeklilerin hayat pahalılığı, zamlar ve düşük emeklilik maaşı gibi sorunlara karşı çözüm talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?