Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Bayburt'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi işbirliğiyle Bayburt Beşpınar köyünde gerçekleştirildi. Çalıştayda sanatçılar, geçmişi bugüne ve geleceğe bağlayan eserlerini sergiledi. Eserler daha sonra İstanbul ve Mersin'de sanatseverlerle buluşacak.

27.08.2024 11:46
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Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nın üçüncüsü, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi işbirliğiyle Bayburt Beşpınar köyünde kurulu müzede gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in hayata geçirdiği ve Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayın bu yılki durağı Bayburt oldu.

Müzede farklı disiplinlerden 11 sanatçıyı buluşturan çalıştayda sanatçılar, eserleriyle geçmişi bugüne ve geleceğe bağladı.

Doğayla iç içe, farklı teknikleri kullanarak renklerin tuvale ve kumaşa aktarıldığı çalıştayda ortaya çıkan eserler, müzede sergilenmeye başladı.

Müze içindeki Loru Han'da ziyaretçilerini bekleyen sergi bir hafta açık kaldı. Eserler daha sonra İstanbul'da ve Mersin'de sanatseverlerle buluşacak.

İlki 2022'de Mersin Borcak Yaylası'nda düzenlenen çalıştayın "Doğduğu Toprağa Akan Sanat" mottosu, müzenin "Köklere Dönüş" mottosuyla birleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biçer, bu yılki çalıştayın geleneksel sanatla çağdaş sanatın, resimle dokumanın, heykelle kök boyaların bir araya geldiği sıra dışı bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptığını belirterek, sanatın büyük kentlere sıkışmasını önleyip ülke geneline yayılmasını hedeflediklerini aktardı.

Amaçlarının Türkiye'nin uluslararası sanat platformlarında daha etkin bir yere gelmesine katkı koymak ve sanat okuryazarlığını artırmak olduğuna dikkati çeken Biçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hedeflerimize ulaşmak için çalıştayımızı bu yıl, sahip olduğu coğrafi ve kültürel zenginliklerle hepimizi derinden etkileyen Bayburt'ta, prestijli müzecilik ödüllerine layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde yapmaktan mutluluk duyduk."

"Sanat hayatla, doğa ve kültürle el ele oldu"

Biçer, çalıştayın kendisinin sanatçı olarak katıldığı ve eser ürettiği bir çalıştay olduğu için heyecan verici olduğunu kaydederek, "Çalıştaya katılan akademisyen sanatçılarımız, sürece dair makaleler hazırlayacak. Böylece çalıştayın çıktılarını akademi çevresi ve kamuoyu ile paylaşma fırsatı da bulacağız" açıklamasını yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Kurucusu Fırat Neziroğlu da büyük kentlerde atölyelerde üretimde bulunan sanatçıların bu kez bambaşka bir ortamda sanat ürettiğini belirterek, "Çevreden toplanan bitkilerden elde edilen kök boyalar bile tuvallerde kullanıldı. Bu yönüyle 3. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı sanatın, hayatla, doğa ve kültürle el ele olduğu, verimli bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz ise sürdürülebilir kırsal kalkınmaya önem verdiklerini aktararak, unutulan geleneksel sanatlara, bozulan mimari dokuya ve köyden kente göç olgusuna dikkati çektiklerini kaydetti.

Anadolu bozkırında kurulu müzede kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesinden mutluluk duyduğuna işaret eden Yavuz, "Kadim kültür zenginliğimizi görünür kılan bu çalışmalar sayesinde müzemizin vermek istediği mesajları çok daha güçlü bir şekilde kamuoyu gündemine taşıma imkanı buluyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Bayburt'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika

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