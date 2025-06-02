AROYA Cruises Doğu Akdeniz Seferlerine Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AROYA Cruises Doğu Akdeniz Seferlerine Başlıyor

AROYA Cruises Doğu Akdeniz Seferlerine Başlıyor
02.06.2025 11:32
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AROYA Cruises, İstanbul'dan başlayarak Türkiye, Yunanistan ve Mısır'a 6-7 gecelik seferler düzenleyecek.

AROYA Cruises, Doğu Akdeniz seferlerine haziran ayı sonunda İstanbul Galataport'tan başlayarak, Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ı kapsayan 6 ve 7 gecelik rotalarla seferler düzenleyecek.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) portföyünde yer alan ve Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ilk Arap kruvaziyer markası olma özelliğini taşıyor.

Suudi Arabistan'ın kültürel mirasını modern kruvaziyer standartlarıyla birleştiren ve yıl boyunca kesintisiz olarak hizmet verecek şekilde planlanan gemi, misafirlerine iyi bir deneyim sunmayı ve sektörde yeni bir perspektif oluşturmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan, AROYA Cruises markasıyla yalnızca yerel turizmi canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkeyi deniz turizminde dünya sahnesine taşıyacak önemli bir girişimi hayata geçirmiş bulunuyor.

Gemi, 3 bin 362 yolcuya kadar hizmet verebilecek

Toplam 19 güverteden oluşan gemi, eğlenceden yeme içmeye, sağlıktan alışverişe kadar geniş bir yelpazede deneyim sunuyor. 1678 kabin ve süit ile donatılan gemi, 3 bin 362 yolcuya kadar hizmet verebilecek.

Farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eden iç kabinlerden lüks süitlere kadar çeşitlilik gösteren konaklama seçenekleriyle gemi, her misafirin kendine uygun bir konfor alanı bulmasını sağlıyor.

Ayrıcalıklı bir deneyim arayan misafirler için ise "Khuzama" adıyla özel VIP hizmeti sunan gemi, yolculuk boyunca her yaş grubuna ve zevke hitap eden bir etkinlik programı sunuyor.

Suudi misafirperverliğini dünya standartlarında hizmet anlayışıyla birleştiren geminin, dünya mutfaklarından lezzetler sunan 12 restoranında hem ücretsiz hem de özel restoran seçenekleri yer alıyor.

Türkiye'de Bodrum, Kaş ve Marmaris'e uğrayacak

Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'i kapsayan özel rotalarla misafirlerini ağırlayan AROYA Cruises'in durakları arasında Türkiye'de Bodrum, Kaş ve Marmaris, Yunanistan'da Mikonos, Rodos, Girit ve Atina, Mısır'da ise İskenderiye yer alıyor. Gemi, söz konusu destinasyonlara 6 ve 7 gecelik rotalarla seferler düzenleyecek.

Kızıldeniz'de Cidde Limanı'ndan hareket eden AROYA, 3, 4 ve 7 gecelik rotalarla Şarm El-Şeyh, Akabe (Petra) gibi önemli destinasyonlara ve Jabal AlSabaya'daki özel Saba Plajı deneyimine ev sahipliği yapıyor.

AROYA Cruises, bu rotalarıyla Suudi turizmini küresel sahneye taşımanın yanı sıra bölgesel iş birliğini ve kültürel etkileşimi de desteklemeyi hedefliyor.

"Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinde potansiyel çok yüksek"

AROYA Cruises'in Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Turky Kari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinde potansiyelin çok yüksek olduğunu söyledi.

Turizm sektöründe Suudi Arabistan ve Türkiye'nin ortaklığının önemine işaret eden Kari, "Türkiye, Kızıldeniz'in dışına çıkmaya karar verdiğimizde ana destinasyondu, AROYA Cruises'a ana liman olarak ev sahipliği yapmaya başlayabilecek. Sadece Suudi Arabistan'dan değil, tüm Arap dünyasından yüksek trafiğe sahip olan tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyorduk. Bu yüzden İstanbul ve Türkiye bizim için hedef oldu. Bu konuda iki kez düşünmedik. Türkiye'nin bizim için doğru ortak olduğunu biliyorduk." diye konuştu.

Kari, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve İstanbul Galataport ekibiyle görüşmeye başladıklarında inanılmaz bir karşılama olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Herkesin bunu başarılı kılmak istediğini fark ettik. Bunu gerçekten takdir ediyorlar ve biz de onların desteğini gerçekten takdir ediyoruz. Bizim için potansiyel inanılmaz. Bu sadece ilk sezonumuz, bu yüzden bunu her sene tekrarlamak istiyoruz. Türkiye'deki ekiple birlikte başlamaktan çok mutluyuz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Doğu Akdeniz, Yunanistan, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Finans, Turizm, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AROYA Cruises Doğu Akdeniz Seferlerine Başlıyor - Son Dakika

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