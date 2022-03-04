Arslan: "Kağıt bant üretmek için çalışmalara başladık" - Son Dakika
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Arslan: "Kağıt bant üretmek için çalışmalara başladık"

04.03.2022 13:09
Arslan: "Kağıt bant üretmek için çalışmalara başladık"

Mersin'de akrilik bant üretimi ile faaliyetlerini sürdüren BonaBant'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, yoğun talep üzerine sessiz banttan sonra kağıt bant üretmek için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Mersin'de akrilik bant üretimi ile faaliyetlerini sürdüren BonaBant'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, yoğun talep üzerine sessiz banttan sonra kağıt bant üretmek için de çalışmalara başladıklarını söyledi. Arslan, "Ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz" dedi.

Mersin'deki üretim tesisinde kısa sürede üretim hacmini üst seviyelere taşıyarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktif olmayı başaran BonaBant, geniş ürün yelpazesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sessiz bant üretiminin ardından kağıt bant üretimi için de harekete geçen firma, bu iki ürünü ağırlıklı olarak ihracat noktasında değerlendirecek.

"Kağıt bant kısa sürede piyasada yerini alacak"

Çok fazla kağıt bant talepleri aldıklarını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "Yoğun talepler neticesinde sessiz banttan sonra kağıt bant üretimi için de start verdik. Kağıt bant, birçok sektör tarafından kullanılan bir üründür. Özellikle yurt dışından aldığımız yoğun talep doğrultusunda tesisimizde kağıt bandın alt yapısını oluşturmak için yoğun mesai harcıyoruz. Kısa süre içerisinde bu ürünümüz de piyasada yerini alacak" dedi.

"Markamız güven veriyor"

Yeniliği yakından takip ettiklerini ve ihtiyaca yönelik ürünler ürettiklerini belirten Arslan, "Geliştirdiğimiz markamız her geçen gün güven veren bir yapıya bürünüyor. Bu da bizi daha fazla ürün üretme noktasında teşvik ediyor. Yeniliği yakından takip eden misyonumuzla ihtiyaca yönelik ürünler üretiyoruz. Bu da bizi tercih edilen bir marka yaptı. Ürün çeşitliliği noktasında önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

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İhracat, Beyoğlu, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: 'Kağıt bant üretmek için çalışmalara başladık' - Son Dakika


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