Yeşil alanı ve bereketli toprakları ile birçok ürünün yetiştirilmesine elverişli olan Kozan'da vatandaşlar kendi sebzesini yetiştirmek için domates, salatalık ve biber fidesine talebi artırdı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan fide satıcısı Cumali Ağca, fidelerin tanesinin 1,5 TL'den satıldığını günlük 10 bin adet sebze fidesi sattıklarını belirterek, "Bu yoğunluğun sebebi sebze fiyatlarının artmasıdır. Evinin önünde ufak bir yeri olan patlıcan, domates, çilek ekiyor. Biber grubu ve domatese ilgi daha yoğun" dedi.
Selahattin Yücel ise bu yıl fidelerin 1,5 TL'den satıldığını belirterek vatandaşın yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Fide alan emekli öğretmen Mustafa Atlı, köyden sipariş verildiğini belirterek, "Şuan biber domates fidesi aldık. Fiyatlar çok yüksek" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Artan sebze fiyatlarına son çare kendi domatesini, biberini yetiştirmek: Adana'da her gün 10 bin fide satılıyor - Son Dakika