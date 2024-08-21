Artvin Çoruh Üniversitesi, uluslararası standartlarda bal analizi yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Artvin Çoruh Üniversitesi, uluslararası standartlarda bal analizi yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi, uluslararası standartlarda bal analizi yapacak

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) verilen 'Bal Akreditasyon Sertifikası' ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak. Üniversite, kaliteli bal üretimi ve markalaşma için önemli bir adım atmıştır.

21.08.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesindeki Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) verilen "Bal Akreditasyon Sertifikası" ile uluslararası standartlarda bal analizi yapacak.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bal üretimi ve arıcılık konusunda Artvin'in önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Artvin'de 2 bin 66 işletme ve 115 bin 130 kovan bulunduğunu belirten Bilgin, kentte yıllık bal üretimin 1057 ton olduğunu, kovan başına yaklaşık 9 kilogram bal düştüğünü ifade etti.

Bilgin, gerek üretilen bal miktarının artırılması gerekse kaliteli bal üretiminin yaygınlaştırılması ve Artvin balının markalaşması için 2021'de üniversite bünyesinde Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğunu, bu merkezin arı hastalıklarını önleme, kaliteli bal üretimi konusunda üreticiye büyük destek sağladığını anlattı.

Bunların devamında 2 yıl süren çalışmalar sonunda uluslararası standartlarda bal analizi yapılabilmesi için üniversite laboratuvarının 9 Ağustos 2024 itibarıyla TÜRKAK tarafından akredite edildiğini belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitemiz analiz ettiği balları sertifikalandırma yetkisine sahip olmuştur. Kaliteli bal üretimi ve balın markalaşması için çok önemli bir adımdı. Hocalarımızın gayretleriyle bunu gerçekleştirdik. Üniversitemiz, nem, iletkenlik, prolin ve diastaz analizlerinde ülkemizdeki üniversite bal araştırma merkezleri arasında TÜRKAK'tan akreditasyon belgesi alan ilk 10 üniversite arasında 7. sırada bulunmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde bu analizleri yapabilen tek üniversiteyiz."

Bilgin, sadece Artvin'deki değil Ardahan, Ağrı, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun gibi çevre illerdeki bal üreticilerinin de bal analizlerini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Ekonomi, artvin, Tarım, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin Çoruh Üniversitesi, uluslararası standartlarda bal analizi yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:32:50. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Çoruh Üniversitesi, uluslararası standartlarda bal analizi yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement