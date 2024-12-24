Artvin'de Dronla Elektrik Arızası Gideriliyor

Ekonomi

Artvin'de elektrik arıza ekipleri zorlu kış şartlarına meydan okuyor

Dron ile arıza noktası tespit edilip elektrik kesintisi kısa sürede gideriliyor

ARTVİN - Artvin'in sert kış koşulları ve zorlu coğrafyasında elektrik arıza ekipleri, dron teknolojisi ve özverili çalışmalarıyla kesintisiz enerji sağlama görevini başarıyla sürdürüyor.

AKSA Enerji bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) elektrik arıza ekipleri, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışına rağmen özellikle kırsal alanda zor şartlarda hizmet veriyor. Ekipler, son olarak Mersivan Atabarı Kayak Merkezi'nde meydana gelen elektrik kesintisini başarıyla giderdi.

Çoruh EDAŞ'a bağlı ekipler, ilk olarak drone teknolojisini kullanarak arızanın yerini belirledi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede, ekipler zorlu arazi koşullarına rağmen kısa sürede arızalı direğe ulaşarak onarım çalışmalarına başladı. Güvenlik önlemlerini eksiksiz alan personel, kesintiyi hızla gidererek bölgeye yeniden enerji sağladı.

"Her koşulda sahadayız"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Nedim Selçuker, bölgenin coğrafi zorluklarına rağmen vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Selçuker, "Kar yüksekliğinin 150 santimetreye ulaştığı Kafkasör Yaylası'ndaki arızayı çözmek için tüm ekiplerimizle sahadaydık. Drone ile arıza tespiti yaparak süreci hızlandırdık ve ekiplerimiz kısa sürede sorunu giderdi. Çığ, heyelan ve taş düşmesi gibi doğal risklere rağmen 7/24 hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Arıza ekip personeli Uğur Ahlaoğlu ise yaptıkları çalışma ile ilgili olarak "14 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıl kar yağışı oldukça yoğun. Kafkasör bölgesindeki arızayı tespit etmek için drone kullandık ve ekip arkadaşlarımızla müdahalemizi gerçekleştirdik. Yoğun kar ve zorlu araziye rağmen, vatandaşlarımızın enerji ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde hizmet veriyorlar

Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından birinde 7/24 hizmet veren Çoruh EDAŞ ekipleri, 29 bin 551 kilometrekarelik hizmet bölgesinde 64 bin 403 kilometre hat uzunluğunda, 13 bin 363 trafo ile 2 milyon kişiye kesintisiz hizmet veriyor. 7 bin 393 kilometre alanıyla zorlu yolları aşan Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürlüğü 141 bin 766 abonesine elektrik arzı ulaştırmada engel tanımıyor.

Çoruh EDAŞ, Artvin'in en zorlu noktalarında bile teknolojiyi ve insan gücünü birleştirerek halkın günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Elektrik arıza ekiplerinin bu özverili mücadelesi, kış aylarında dahi kesintisiz enerji hizmetinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.