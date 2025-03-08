Artvin'de Tır Kuyruğunda İftar Zamanı

Artvin'de tır kuyruğunda iftar telaşı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzandı. Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzak oruçlarını tır kuyruğunda açmak zorunda kalıyor.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, yoğunluğa neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı, Gürcistan'da Batum- Tiflis arasında kapanmalara neden oldu. Gürcistan Gümrük Bakanı, bu kapanmalar sebebiyle bir hafta boyunca araç alımını durdurdu.

Bunun sonucunda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Artvin'in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen tır sürücüleri, tır parklarının dolmasıyla Karadeniz sahil yolunda yer alan yol kenarlarına sağlı sollu park ederek sıralarını beklemeye başladılar. Bir hafta boyunca 4 bini bulan tır kuyruğu, Gürcü tarafının yeniden tır alımına izin vermesiyle 3 bine düşse de kentte tır yoğunluğu sürüyor.

Tır kuyruğu bu kez Ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını karayolunda açmak zorunda kaldı. Sürücüler, kendi imkanlarıyla yaptıkları iftar sofralarını meslektaşlarıyla birlikte paylaşarak oruçlarını açtı.

"Tır kuyruğunun azalması 10-15 günü bulacak"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan kapanmalar nedeniyle Gürcistan'da Batum-Tiflis arasındaki yollar kapandı. Bu kapanma ile birlikte Gürcistan Gümrük Bakanı, yaklaşık bir hafta boyunca araç alımını durdurdu. Bir hafta süresince yaklaşık 4 bin tır, uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyet güçleri Samsun-Hopa arasındaki yollarda ve Giresun'un Arhavi Kıyıcık mevkiinde yol kesimleri yapmasına rağmen, özellikle Hopa ve sahil şeridinde ciddi yoğunluklar yaşandı. Bir hafta sonunda alımlar yeniden başladı, ancak şu anda 3 binin üzerinde tır hala kuyrukta bulunuyor. Bu kuyrukların çözülmesi için 10-15 gün daha zamana ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"Tır parkı bir an önce hayata geçmeli"

Demircioğlu, Hopa'da yapılması planlanan tır parkı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu olumsuz koşullardan kurtulmak için 2025 yılı içerisinde proje tamamlanmalı" ifadelerini kullandı.

Tır şoförü Suat Özdemir ise, "4 gündür Hopa ilçesinde sıra bekliyorum. Tırcıların pek çok sorunu var. Kapıların daha verimli çalışması, tır parklarının daha iyi düzenlenmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Ramazan ayında orucumu burada açtım. Tırımızda dolabımız, mutfak eşyalarımız var. Yemeklerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Sahurumuzu hazırlayıp akşamları da iftarımızı açıyoruz" dedi.