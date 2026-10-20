Artvin Yusufeli'de Butko hasadına Vali Ergün katıldı, 700 ton zeytin bekleniyor - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de Butko hasadına Vali Ergün katıldı, 700 ton zeytin bekleniyor

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Artvin Yusufeli\'de Butko hasadına Vali Ergün katıldı, 700 ton zeytin bekleniyor
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Butko zeytini hasadı başladı. Vali Dr. Turan Ergün, kent genelinde bu yıl 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı üretimi beklendiğini söyledi. Ergün, Butko zeytininin coğrafi işaret tescil sürecinin devam ettiğini belirtti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Vadisi'nin kendine özgü ikliminde yetişen Butko zeytininde hasat başladı.

Yağcılar köyünde üreticilerle hasada katılan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, kent genelinde bu yıl 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı üretimi beklendiğini söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde zeytin hasadı başladı. Eğimli arazilerde oluşturulan teraslarda yetiştirilen Butko zeytinleri, üreticiler tarafından elle toplanıyor. Köyü ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, hasada katıldı. Ergün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye özgü Butko zeytininin üretimini artırmak ve ekonomik değerini yükseltmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

"Bu yıl 700 ton sofralık zeytin üretimi bekliyoruz"

Artvin'de Merkez, Ardanuç ve ağırlıklı olarak Yusufeli ilçelerinde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını belirten Vali Ergün, "Kentimizde yaklaşık 900 dekar alanda 25 bin zeytin ağacı bulunuyor. 2026 yılında 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı üretimi öngörüyoruz. Yağcılar köyümüzde ise 173 dekar alanda üretim yapılıyor. Köyümüzdeki iki zeytinyağı işleme atölyesi, yaklaşık 150 ton zeytin işleme ve 40 ton zeytinyağı elde etme kapasitesine sahip. Bu atölyelerden biri bu yıl faaliyete geçecek. Çoruh Vadisi'nin kendine özgü iklim koşullarında yetişen Butko zeytini, düşük asit oranı ve yüksek yağ verimiyle öne çıkıyor. Ortalama 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilirken, Butko zeytininde yaklaşık 4-4,5 kilogram zeytinden aynı miktarda yağ alınabiliyor. Üreticilerimiz zorlu arazi koşullarında, teraslarda yetiştirdikleri ağaçların bakımını yapıyor ve hasadı elle gerçekleştiriyor. Bu süreç büyük emek gerektiriyor" dedi.

"Üretimi artırmak ve ürünümüzü tescillemek için çalışıyoruz"

Zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ergün, "Orman Bölge Müdürlüğümüz iki yıldır zeytin çelikleme ve fidan üretimi üzerine çalışıyor. Bu yıl farklı bölgelerde yaklaşık 2 bin zeytin ağacı dikildi. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları artırmayı hedefliyoruz. Barajların etkisiyle bölgedeki iklimin yumuşamasıyla zeytin yetiştirilen alanlar 600-700 metre rakıma kadar yükseldi. İl Özel İdaremiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimizle birlikte zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Butko zeytininin tanınırlığını ve ekonomik değerini artırmak amacıyla Artvin Ticaret Borsası ile yürütülen coğrafi işaret çalışmalarında da önemli aşama kaydedildi. Tescil süreci devam ediyor. Butko zeytinyağımız, İl Özel İdaremizin yöresel ürünlerin değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamında ARTTUR aracılığıyla internet üzerinden ve mağazalarda satışa sunuluyor. Üreticilerimize yönelik tarımsal desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hasadın ardından köyde kurulan zeytinyağı üretim tesisine geçen Vali Ergün ve beraberindekiler, ilk zeytinyağı üretimini gerçekleştirerek üretilen yağın tadına baktı.

Kaynak: İHA
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