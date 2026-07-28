ASELSAN ASELFLIR-500 Mwari'ye Entegre Edildi - Son Dakika
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ASELSAN ASELFLIR-500 Mwari'ye Entegre Edildi

ASELSAN ASELFLIR-500 Mwari\'ye Entegre Edildi
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ASELSAN'ın ASELFLIR-500 sistemi, Mwari uçağına entegre edilerek keşif ve gözetleme yetenekleri artırıldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Güney Afrika üretimi Mwari uçağına entegre edildi.

AA muhabirinin ASELSAN'dan edindiği bilgiye göre, ASELFLIR-500'ün Paramount Aerospace Industries tarafından geliştirilen Mwari'ye entegrasyonu tamamlandı.

Entegrasyonla, Mwari'nin keşif, gözetleme, hedef tespiti, takibi ve işaretlenmesine yönelik kabiliyetleri geliştirildi.

İnsanlı ve insansız hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan ASELFLIR-500, yüksek çözünürlüklü orta dalga kızılötesi kamera, gündüz görüş kamerası ve kısa dalga kızılötesi görüntüleme kanalını bünyesinde barındırıyor.

Sistem, lazer mesafe ölçme, lazer hedef işaretleme, hedef takibi, hassas stabilizasyon ve gelişmiş görüntü işleme yetenekleriyle görev yapıyor. Yaklaşık 54 kilogram ağırlığındaki sistemin lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçerinin menzili 35 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme kabiliyetine sahip ASELFLIR-500, farklı optik kanallardan elde edilen görüntülerin işlenmesiyle hedeflerin uzun mesafelerden tespit ve teşhis edilmesine imkan sağlıyor.

Dört eksenli gimbal ve iki eksenli optik stabilizasyon yapısıyla geliştirilen sistem, hava aracının manevra ve titreşimlerinden kaynaklanan etkileri azaltarak hedefin görüntüde tutulabilmesine imkan tanıyor.

Farklı görevler için yapılandırılabiliyor

İki kişilik mürettebata sahip Mwari, açık mimarisi ve tak-çalıştır entegrasyon yaklaşımı sayesinde farklı sensör, silah ve görev sistemleriyle yapılandırılabiliyor. Uçak, istihbarat, gözetleme ve keşif, sınır ve kıyı güvenliği, isyan ve terörle mücadele ile hassas taarruz görevlerinde kullanılabiliyor.

Tek motorlu turboprop Mwari, 6 kanat altı istasyonunda 1000 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Uçak, yaklaşık 230 knot azami seyir hızına, 21 bin feet servis tavanına ve 1150 deniz mili görev menziline sahip bulunuyor.

ASELFLIR-500'ün Mwari'ye entegrasyonu, Türkiye'nin elektro-optik sistemlerdeki kabiliyetleri ile Güney Afrika'nın hava platformu geliştirme tecrübesini bir araya getirmiş oldu.

Entegrasyonun, ASELSAN'ın yeni pazarlara erişimine ve Mwari uçağının farklı ülkelerdeki ihracat imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Seri üretimine 2024'te başlanan ASELFLIR-500, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün de aralarında bulunduğu çeşitli hava araçlarına entegre edildi. Sistem, bugüne kadar 20'den fazla ülkeye ihraç edildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN ASELFLIR-500 Mwari'ye Entegre Edildi - Son Dakika

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